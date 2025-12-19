09:26
USD 87.45
EUR 102.60
RUB 1.09
О работе кабмина с государственными банками рассказал Адылбек Касымалиев

О работе кабмина с государственными банками в интервью гостелеканалам рассказал Адылбек Касымалиев.

По его словам, в «Элдик банк» на капитализацию направлены средства в размере 64 миллиардов сомов. Благодаря такому решению сегодня это крупнейший банк Кыргызстана.

Глава кабмина добавил, что эту работу отметили инвесторы, например, китайские банки планируют сотрудничать с КР, также европейские банки рассматривают вопрос о сотрудничестве с «Элдик банком».

Адылбек Касымалиев проинформировал, что кабмин намерен способствовать капитализации и «Айыл банка» и других государственных банков, а также предоставить им возможность выхода на международные фонды и инвесторов.

На капиталовложения кабмин направил более 50 миллиардов сомов, из них 10 миллиардов использованы. Средства идут на инфраструктурные и социальные проекты. Главная цель правительства — направлять капиталовложения на развитие, чтобы они приносили конкретные результаты, информировал он.

Адылбек Касымалиев отметил достижения в экономическом секторе, включая рост показателей и реализацию стратегически важных инфраструктурных проектов.
