Почему кабмин должен бегать за инвестором, а не наоборот, рассказал Касымалиев

За последние два-три года темпы роста внутреннего валового продукта в Кыргызстане не опускались ниже 9 процентов. Президентом была поставлена задача удержать эти темпы, заявил в интервью гостелеканалам глава кабинета министров Адылбек Касымалиев.

По его словам, Садыр Жапаров также поставил самую главную задачу — улучшение уровня жизни населения. Среди поставленных задач и привлечение инвестиций.

Он отметил, что кабмин досрочно выполнил ряд задач, в том числе предусмотренных стратегической программой развития КР на 2021–2026 годы.

Адылбек Касымалиев добавил, что в связи с этим появилась необходимость принять еще одну национальную программу развития Кыргызской Республики до 2030 года. Ее разработали и утвердили указом президента.

Чтобы сохранить темпы экономического развития, стране нужны инвесторы, отметил глава кабмина.

По его словам, необходимо наращивать производство, строить новые заводы и фабрики.

«Президент говорит: не инвесторы должны бегать за нами, а мы должны бегать за ними. Мы должны создавать для них удобные условия. Потому что раньше инвесторы постоянно приходили к нам, вели переговоры, но вопросы не решались. Сейчас я лично принимаю крупных инвесторов, даю поручения соответствующим органам, и постепенно этот вопрос тоже сдвигается с места», — рассказал Адылбек Касымалиев.