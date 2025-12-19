15:43
Решение о строительстве АЭС примут после всенародного обсуждения — кабмин

Решение вопроса о строительстве в Кыргызстане первой атомной электростанции примут после широкого всенародного обсуждения. Об этом в интервью гостелеканалам сообщил глава кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Он добавил, что на сегодня российские технологии — одни из лучших в мире, если не самые лучшие, поскольку россияне «дошли до безотходного цикла, когда уран перерабатывается и используется повторно».

Глава кабмина признался, что у него были предубеждения в вопросе об АЭС в КР.

«Когда слышишь слова «атом» и «уран», невольно возникает чувство тревоги. Однако, наблюдая за опытом соседних стран, понимаешь, что современные технологии вышли на совершенно иной уровень. Сегодня можно сказать, что безопасность практически стопроцентная», — сказал он.

Стоит отметить, президент Евразийского банка развития Николай Подгузов высказал мнение о том, что банк может подключиться к строительству АЭС малой мощности в Кыргызстане. Необходимо, чтобы Бишкек оформил свою задумку в конкретные планы.
