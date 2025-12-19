От социального бюджета к бюджету развития. Глава кабмина рассказал об успехах

У кабмина Кыргызстана была цель к 2027 году выйти на консолидированный бюджет объемом 1 триллион сомов. На днях я отправил в Жогорку Кенеш изменения и дополнения к бюджету на текущий год — мы планируем бюджет в размере 1 триллион 93,1 миллиарда сомов. Об этом в интервью гостелеканалам сообщил глава правительства Адылбек Касымалиев.

Фото пресс-службы кабмина

Он добавил, что доходная часть республиканского бюджета увеличена с 430 миллиардов сомов до 605,5 миллиарда. Общие ресурсы бюджета выросли с 586 миллиардов сомов до 939 миллиардов.

По словам главы кабмина, прежде бюджет страны в основном был социально ориентированным — почти половина средств шла на обслуживание этого сектора.

«Сегодня наш бюджет можно назвать бюджетом развития: около 35–36 процентов средств направляется в реальный сектор, в социальный — около 23 процентов, на выплату зарплат — более 20 процентов, и 6 процентов — на капитальные расходы», — рассказал он.