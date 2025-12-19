Цифровизация. Как облегчают процедуры бизнесу, рассказал глава кабмина

В Объединенных Арабских Эмиратах есть хорошая программа — правительственные акселераторы. Они показывают проблемы, с которыми сталкиваются люди, и помогают их решать. Раньше наши предприниматели тратили дни, месяцы, а иногда и годы, чтобы собрать необходимые документы. А сейчас выявленные проблемы направляют в соответствующие госорганы, которым дают задания и сроки исполнения до ста дней. Об этом в интервью гостелеканалам рассказал глава кабмина Кыргызстана Адылбек Касымалиев.

Он в качестве примера привел ситуацию с дальнобойщиками, работающими с перевозкой товаров из Китая.

«Из Китая приходит много товаров. Раньше водители собирали справки и ходили по государственным органам, процесс занимал до недели. Мы дали 100-дневный срок, чтобы ввели цифровизацию и перевели весь процесс в электронный формат. Теперь водитель никуда не ходит, он подает документы в одном месте — все обрабатывается автоматически, все решается за несколько часов», — отметил глава кабмина.

По его словам, в современных условиях необходимо создать максимально удобные условия для прохождения товаров через страну.

Другой пример касается строительной отрасли. «Раньше получение разрешения на строительство могло занимать годы. Мы проанализировали процесс и внесли изменения. Крупные строительные проекты теперь согласуются за 60 дней, средние — за 30 дней, а мелкие, например строительство дома, — за 20 дней», — добавил Адылбек Касымалиев.

Он указал, что ранее предпринимателю приходилось собирать справки, например, медицинские или для трудоустройства, или подавать заявление, например, при смене счета, и опять ждать обработки. Сейчас все можно делать через единый кабинет налогоплательщика и вопросы решаются за один-два часа.