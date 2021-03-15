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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы в БГК. Как разместились партии в избирательном бюллетене

Бишкекская ТИК провела сегодня жеребьевку по установлению очередности партий в избирательном бюллетене.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова предложила, чтобы она проводилась в два этапа: сначала определить очередность, по которой уполномоченные будут вытаскивать бочонки с номерами в бюллетене.

Партиям присвоены следующие порядковые номера:

№ 1 — «Улутман»;
№ 2 — «Ыйман нуру»;
№ 3 — «Наш народ»;
№ 4 — Партия демократического движения Кыргызстана;
№ 5 — «Замандаш»;
№ 6 — «Улуу Журт»;
№ 7 — «Ишеним»;
№ 8 — «Свобода выбора»;
№ 9 — «Власть народу»;
№ 10 — Партия коммунистов Кыргызстана;
№ 11 — «Социал-демократы Кыргызстана»;
№ 12 — «Ата Журт Кыргызстан».
№ 13 — «Республика»;
№ 14 — «Айкол Кыргызстан»;
№ 15 — НДПК;
№ 16 — «Тынчтык»;
№ 17 — «Кыргызстан»;
№ 18 — Партия зеленых;
№ 19 — «Ак​ Бата»;
№ 20 — Социалистическая партия Кыргызстана;
№ 21 — «Бутун Кыргызстан»;
№ 22 — «Эмгек»;
№ 23 — «Реформа»;
№ 24 — «Ынтымак»;
№ 25 — «Патриот».

Кроме того, в бюллетене будет пункт «Против всех».

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке из 27 партий, подавших 1 марта документы в ТИК, регистрацию прошли 25.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186477/
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