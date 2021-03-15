Выборы в БГК. Как разместились партии в избирательном бюллетене

Бишкекская ТИК провела сегодня жеребьевку по установлению очередности партий в избирательном бюллетене.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова предложила, чтобы она проводилась в два этапа: сначала определить очередность, по которой уполномоченные будут вытаскивать бочонки с номерами в бюллетене.

Партиям присвоены следующие порядковые номера:

№ 1 — «Улутман»;

№ 2 — «Ыйман нуру»;

№ 3 — «Наш народ»;

№ 4 — Партия демократического движения Кыргызстана;

№ 5 — «Замандаш»;

№ 6 — «Улуу Журт»;

№ 7 — «Ишеним»;

№ 8 — «Свобода выбора»;

№ 9 — «Власть народу»;

№ 10 — Партия коммунистов Кыргызстана;

№ 11 — «Социал-демократы Кыргызстана»;

№ 12 — «Ата Журт Кыргызстан».

№ 13 — «Республика»;

№ 14 — «Айкол Кыргызстан»;

№ 15 — НДПК;

№ 16 — «Тынчтык»;

№ 17 — «Кыргызстан»;

№ 18 — Партия зеленых;

№ 19 — «Ак​ Бата»;

№ 20 — Социалистическая партия Кыргызстана;

№ 21 — «Бутун Кыргызстан»;

№ 22 — «Эмгек»;

№ 23 — «Реформа»;

№ 24 — «Ынтымак»;

№ 25 — «Патриот».

Кроме того, в бюллетене будет пункт «Против всех».

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке из 27 партий, подавших 1 марта документы в ТИК, регистрацию прошли 25.