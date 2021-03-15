Местные выборы. В Бишкеке партии подписали меморандум о честной борьбе

Партии подписали меморандум о соблюдении законодательства, проведении честных выборов.

Глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова напомнила, что регистрация партий уже завершилась. «Местные выборы проходят почти повсеместно — в 28 городах и 420 аймаках. Очень важный этап, когда обновляется почти по всей стране состав депутатов местных кенешей. Надеюсь, это принесет качественное самоуправление на местах», — сказала она.

Нуржан Шайлдабекова добавила, что местным самоуправлением решаются важнейшие вопросы сообществ.

«Подписание меморандума — важный этап, документ содержит обязательства партий на проведение честной борьбы. Но самое главное, что в нем написано, что приоритет — интересы граждан», — отметила она.

«Хочу заверить, что итоги будут определены прозрачно и достоверно», — добавила она.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке из 27 партий, подавших 1 марта документы в ТИК, регистрацию прошли 25.