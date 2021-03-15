Главы ГКНБ КР и РТ начинают работу по делимитации границ (обновлено)

Сегодня в Гулистане (Таджикистан) совместная группа по делимитации и демаркации отдельных участков кыргызско-таджикской границы приступает к очередному этапу работы. С кыргызстанской стороны ее возглавляет председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, с таджикской — глава Комитета госбезопасности Саймумин Ятимов. Об этом 24.kg сообщили в правительстве.

Стороны намерены в самое ближайшее время обсудить самые проблемные участки и решить вопросы по ним.

На сегодня из 976 километров кыргызско-таджикской границы делимитированы и демаркированы только 504.