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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Главы ГКНБ КР и РТ начинают работу по делимитации границ (обновлено)

Сегодня в Гулистане (Таджикистан) совместная группа по делимитации и демаркации отдельных участков кыргызско-таджикской границы приступает к очередному этапу работы. С кыргызстанской стороны ее возглавляет председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, с таджикской — глава Комитета госбезопасности Саймумин Ятимов. Об этом 24.kg сообщили в правительстве.

Стороны намерены в самое ближайшее время обсудить самые проблемные участки и решить вопросы по ним.

На сегодня из 976 километров кыргызско-таджикской границы делимитированы и демаркированы только 504. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/186385/
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