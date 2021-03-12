19:51
USD 84.80
EUR 101.47
RUB 1.15
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. В мэрии Бишкека напомнили, куда сообщать о нарушениях

Сотрудникам муниципалитета, руководителям районных администраций, территориальных, структурных подразделений и хозяйствующих субъектов мэрии запрещается вмешиваться в выборные и агитационные процессы депутатов Бишкекского городского кенеша. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, такая норма предусмотрена законодательством страны для обеспечения законности, прозрачности и исключения вмешательства административного ресурса на выборах.

В мэрии просят сообщать о фактах незаконного вмешательства сотрудников муниципалитета, его структурных подразделений в выборные и агитационные процессы на WhatsApp кол-центра мэрии 0554182185 или на горячую линию ЦИК: 1255, 0312660240.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 26 политических партий. В четырех районах столицы созданы районные штабы и 228 избирательных участков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186303/
просмотров: 121
Версия для печати
Материалы по теме
Местные выборы. Сайт с информацией о кандидатах и программах партий не работает
Местные выборы. На участках вывешены контрольные списки избирателей
Местные выборы. МВД намерено пресекать подкуп и использование админресурса
Местные выборы. Глава ТИК Бишкека рассказал про печать УИК на обочине
Местные выборы. На обочине нашли печать участковой избирательной комиссии
Местные выборы. На мандаты горкенеша Бишкека претендуют 2 тысячи кандидатов
Местные выборы. ЦИК обратится в МВД для дачи оценки действиям активиста
Местные выборы. Жалоба активистов на ТИК Бишкека не подтвердилась
О массовой регистрации по одному адресу будут извещать правоохранительные органы
Первое заседание штаба по выборам депутатов в горкенеш прошло в Бишкеке
Популярные новости
Кадыр Атамбаев: Сооронбай Жээнбеков&nbsp;&mdash; политическая ошибка моего отца Кадыр Атамбаев: Сооронбай Жээнбеков — политическая ошибка моего отца
Замглавы ГРС уволен. Сроки действия загранпаспортов продлены Замглавы ГРС уволен. Сроки действия загранпаспортов продлены
Назначение референдума. Жанар Акаев заявляет: Депутаты голосовали под давлением Назначение референдума. Жанар Акаев заявляет: Депутаты голосовали под давлением
Депутат потребовал, чтобы Узбекистан заплатил за&nbsp;кыргызскую нефть Депутат потребовал, чтобы Узбекистан заплатил за кыргызскую нефть
Бизнес
Расширь границы общения! Подключай тарифы &laquo;Интернет&raquo; и&nbsp;&laquo;Звонки&raquo; от&nbsp;MegaCom Расширь границы общения! Подключай тарифы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom
Банк KICB сообщает о&nbsp;приобретении 100 процентов акций ЗАО &laquo;Первая МФК&raquo; Банк KICB сообщает о приобретении 100 процентов акций ЗАО «Первая МФК»
Почему жители Романовки, Гавриловки и&nbsp;Александровки выбирают природный газ Почему жители Романовки, Гавриловки и Александровки выбирают природный газ
Больше покупок в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; больше шансов выиграть машину или смартфон Больше покупок в O!Store — больше шансов выиграть машину или смартфон
12 марта, пятница
19:45
Грязь и слякоть. На дороги в жилмассиве «Ак-Орго» жалуется читательница Грязь и слякоть. На дороги в жилмассиве «Ак-Орго» жалуе...
19:30
Цифра дня. 174,7 тысячи патентов выдано онлайн за семь месяцев
19:17
Местные выборы. В мэрии Бишкека напомнили, куда сообщать о нарушениях
19:00
Афиша Бишкека на выходные: премьеры, выставки и мастер-классы
18:54
Узбекистан подарил Кыргызстану 20 карет скорой помощи