Местные выборы. В мэрии Бишкека напомнили, куда сообщать о нарушениях

Сотрудникам муниципалитета, руководителям районных администраций, территориальных, структурных подразделений и хозяйствующих субъектов мэрии запрещается вмешиваться в выборные и агитационные процессы депутатов Бишкекского городского кенеша. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, такая норма предусмотрена законодательством страны для обеспечения законности, прозрачности и исключения вмешательства административного ресурса на выборах.

В мэрии просят сообщать о фактах незаконного вмешательства сотрудников муниципалитета, его структурных подразделений в выборные и агитационные процессы на WhatsApp кол-центра мэрии 0554182185 или на горячую линию ЦИК: 1255, 0312660240.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 26 политических партий. В четырех районах столицы созданы районные штабы и 228 избирательных участков.