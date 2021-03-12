Садыр Жапаров и Абдулла Арипов обсудили совместные проекты

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Состоялся обмен мнениями по приоритетным направлениям кыргызско-узбекского двустороннего взаимодействия, в том числе в торгово-экономической, водноэнергетической, транспортной, культурно-рекреационной и других сферах. Садыр Жапаров отметил важность усиления активной работы по достигнутым договоренностям правительств двух стран, предложив использовать все площадки для переговоров на регулярной основе.

Президент считает, что нужно в короткие сроки организовать заседание кыргызско-узбекской межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

Садыр Жапаров также отметил позитивную динамику во взаимной торговле, которая сохранилась, несмотря на мировой экономический кризис. По его словам, в последнее время страны приняли ряд усилий по дальнейшему расширению двустороннего товарооборота, в том числе дан старт реализации дорожной карты по углублению сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Глава государства также положительно высказался о создании Кыргызско-Узбекского делового совета. Он уверен, что организация станет новой платформой для экономического партнерства и создаст возможности по налаживанию прямых связей между кыргызскими и узбекскими предпринимателями в развитии приграничной торговли. Первое заседание совета состоялось в рамках кыргызско-узбекского бизнес-форума.

Кроме этого, президент отметил важность совместной реализации проектов в сфере промышленной кооперации, включая проекты по созданию сельскохозяйственных предприятий.

Садыр Жапаров предложил создать совместное предприятие в Кыргызстане по производству лекарственных препаратов, медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.

Он выразил уверенность в том, что между странами имеется полное взаимопонимание, необходимое для дальнейшего углубления двустороннего и многостороннего взаимодействия. Премьер-министр Узбекистана подчеркнул добрососедские отношения с Кыргызстаном, основанные на стратегическом сотрудничестве. Абдулла Арипов отметил важность и плодотворность встречи Садыра Жапарова и Шавката Мирзиеева, которая дала новый толчок развитию двухсторонних отношений и укрепила отношения между странами.

Абдулла Арипов выразил полную готовность претворить в жизнь все договоренности, достигнутые на исторической встрече глав государств, при тесном взаимодействии с правительством Кыргызстана, отметив, что узбекская сторона может в любое время посетить в Кыргызстан для проведения заседаний межправительственных комиссий.