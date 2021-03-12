Местные выборы. Два кандидата получили письменное предупреждение

Бишкекская ТИК рассмотрела жалобы от граждан о преждевременной агитации со стороны кандидатов партий.

Претенденты на мандаты от партий «Эмгек» Жаныбек Абиров и «Ата Журт Кыргызстан» Бабыржан Тольбаев получили письменное предупреждение.

Информация о подкупе кандидатом от политорганизации «Наш народ» отправлена в координационную группу быстрого реагирования. Уточняется, что уполномоченный партии отказалась предоставить доказательства того, что квартира, разыгранная на Instagram, действительно принадлежит третьим лицам.

По поздравлению с 8 Марта партии «Ынтымак» и кандидата от партии НДПК Илима Карыпбекова ТИК не усмотрела признаков преждевременной агитации.

Регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей закончилась накануне. Сегодня началась агитационная кампания.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 26 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.