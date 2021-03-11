Местные выборы. Какие партии нарушают правила агитации, рассказали в ТИК

В Бишкекскую ТИК поступили первые жалобы на кандидатов в депутаты городского кенеша. Об этом 24.kg сообщили в комиссии.

По ее данным, жалобы подали бишкекчане. Уточняется, что речь идет о кандидатах в депутаты от партий «Ата Журт Кыргызстан» — Бабыржане Тольбаеве и «Эмгек» — Жаныбеке Абирове. Последний, напомним, является действующим главой БГК.

В микрорайонах на фасадах многоэтажных домов появились надписи краской «АБ» и «Абиров». Горожане считают, что эти действия попадают под понятие «хулиганство» и «порча имущества», а также нарушают статью 2 Закона «О выборах в местные кенеши», где определено, что под агитационными материалами понимаются печатные, аудиовизуальные и иные материалы, содержащие в себе признаки предвыборной агитации и предназначенные для массового распространения, обнародования в ходе избирательной кампании.

Члены партии «Эмгек» поздравляли женщин с 8 Марта. Поздравление размещено на странице политорганизации в Facebook.

Аналогичная жалоба поступила на партию «Ынтымак», которая поздравляла и с 8 Марта, и Днем ак калпака, используя логотип партии.

На лидера партии «Ата Журт Кыргызстан» Бабыржана Тольбаева пожаловались из-за агитации через социальную сеть Instagram, когда он поздравлял с праздником 8 Марта, а также провел встречу со студентами КГМА. На этой встрече Бабыржан Тольбаев заявил о своем выдвижении в депутаты.

Преждевременная агитация через социальные сети также является нарушением избирательного законодательства.

По словам главы ТИК Кайрата Маматова, все жалобы будут рассмотрены на заседании рабочей группы.

Ее члены вынесут решение по каждому факту. Кандидатам и партиям может быть вынесено предупреждение или штраф. В случае повторного нарушения их могут снять с предвыборной гонки.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 26 партий.