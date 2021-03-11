Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев проводят переговоры в узком формате

В резиденции «Куксарой» состоялась церемония официальной встречи президентов Кыргызстана Садыра Жапарова и Узбекистана Шавката Мирзиеева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На площади перед резиденцией были вывешены государственные флаги КР и РУз. После прослушивания гимнов двух стран главы государств обошли строй роты Почетного караула.

Далее Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев представили членов своих официальных делегаций, после чего состоялся проход роты Почетного караула торжественным маршем под музыку военного оркестра.

По завершении церемонии официальной встречи Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев направились на переговоры в узком формате.