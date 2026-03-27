Трамп пригласил Шавката Мирзиеева принять участие в заседании Совета мира

Президент США пригласил лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева принять участие в заседании Совета мира. Об этом сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

По его словам, глава Белого дома направил соответствующее письмо Ташкенту. Дональд Трамп высоко оценил участие главы РУз в инаугурационном заседании Совета мира и выразил признательность за приглашение посетить республику.

Шавкат Мирзиеев приглашен на следующую встречу Совета мира и саммит G20 в Майами в декабре 2026 года.

В феврале в Вашингтоне состоялось первое заседание инициированного Соединенными Штатами Совета мира по восстановлению сектора Газа.

22 января американский президент Дональд Трамп официально объявил о создании так называемого Совета мира на церемонии подписания устава на полях Всемирного экономического форума в Давосе.