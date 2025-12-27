Узбекистан готовится к запуску первого национального космонавта на орбиту

Узбекистан впервые в истории независимости начал работу по запуску в космос искусственного спутника и первого космонавта — гражданина страны. Об этом в своем послании парламенту заявил президент Шавкат Мирзиеев.

«Космонавт проведает звезды, открытые нашими предками», — пошутил он.

«Сегодня хочу сообщить вам еще одну важную новость. Впервые в истории независимой РУз мы начали работу по запуску в космос искусственного спутника и первого космонавта — гражданина нашей страны. Я верю, что это даст мощный импульс научно-техническому становлению нового Узбекистана и в целом выведет наше национальное развитие на новый уровень», — отметил глава государства.