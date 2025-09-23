11:19
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.04
Власть

Узбекистан покупает 22 самолета Boeing 787 Dreamli: Трамп поздравил Мирзиеева

Узбекистан подписал с Boeing контракт на закупку 22 самолетов Boeing 787 Dreamliner. Лидер США Дональд Трамп поздравил президента Шавката Мирзиеева с «великой» сделкой, назвав его «человеком слова». Он добавил, что сделка создаст более 35 тысяч рабочих мест в Соединенных Штатах.

«Ранее, в этом месяце, я разговаривал с глубоко уважаемым президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Сегодня хочу поздравить его с подписанием великой сделки с Boeing! На сумму более $8 миллиардов Uzbekistan Airways приобретает 22 самолета Boeing 787 Dreamliner», — написал глава Белого дома в своей социальной сети Truth Social, отметив, что «президент Мирзиеев — человек слова, и мы продолжим совместную работу над многими другими вопросами».

Компания Uzbekistan Airways эксплуатирует боинги с 2016 года, став первой и до сих пор единственной фирмой в Центральной Азии, имеющей самолет этого типа в своем парке. Сейчас у компании шесть самолетов этого типа, еще один лайнер используется главой РУз.

Президент Узбекистана, находящийся в Нью-Йорке с рабочим визитом, ранее провел встречу с главой компании Boeing Global Брэнданом Нэльсоном.
Ссылка: https://24.kg/vlast/344490/
просмотров: 441
Версия для печати
Материалы по теме
Владимир Путин рассказал Шавкату Мирзиееву о встрече со Стивеном Уиткоффом
Садыр Жапаров поздравил с днем рождения Шавката Мирзиеева
Дочь Шавката Мирзиеева стала руководителем его администрации
Торага Нурланбек Тургунбек уулу встретился с президентом Узбекистана
Лидеры Кыргызстана и Узбекистана намерены укреплять региональную безопасность
Саммит Евросоюз — Центральная Азия. Безопасность — важная тема для региона
Центральная Азия больше не находится на задворках истории — Шавкат Мирзиеев
Садыр Жапаров провел переговоры с президентом Узбекистана в Худжанде
Встреча президентов КР, РТ и РУз. Садыр Жапаров предложил ввести единую визу
Состоялась церемония официальной встречи Садыра Жапарова с Шавкатом Мирзиеевым
Популярные новости
Эрулан Кокулов: В&nbsp;ЖК&nbsp;слишком много чуши. Мне предлагали деньги, лишь&nbsp;бы я&nbsp;молчал Эрулан Кокулов: В ЖК слишком много чуши. Мне предлагали деньги, лишь бы я молчал
Дональд Трамп установил сбор в&nbsp;$100 тысяч за&nbsp;рабочие визы США для иностранцев Дональд Трамп установил сбор в $100 тысяч за рабочие визы США для иностранцев
В&nbsp;Кыргызстане создадут единую систему расчетов граждан с&nbsp;государством В Кыргызстане создадут единую систему расчетов граждан с государством
В&nbsp;Кремле отреагировали на&nbsp;заявление Трампа, что Путин &laquo;подвел его&raquo; В Кремле отреагировали на заявление Трампа, что Путин «подвел его»
Бизнес
Вместе за&nbsp;чистоту: &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;Beeline провели субботник в&nbsp;Бишкеке Вместе за чистоту: «Элдик Банк» и Beeline провели субботник в Бишкеке
В&nbsp;MegaPay доступно приобретение тонировки по&nbsp;льготным тарифам В MegaPay доступно приобретение тонировки по льготным тарифам
В&nbsp;Казахстане растет производство бензина, но&nbsp;цены продолжают повышаться В Казахстане растет производство бензина, но цены продолжают повышаться
Акция MBANK набирает обороты: скидки по&nbsp;всей стране до&nbsp;15&nbsp;процентов Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
23 сентября, вторник
11:14
Трудоустройство кыргызстанцев за рубежом недостаточно прозрачно, считает депутат Трудоустройство кыргызстанцев за рубежом недостаточно п...
11:05
Возвращение института рецидива. Законопроект одобрен в первом чтении
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 23 сентября
10:56
В Бишкеке пройдет благотворительный концерт в поддержку женщин с онкологией
10:51
Узбекистан покупает 22 самолета Boeing 787 Dreamli: Трамп поздравил Мирзиеева