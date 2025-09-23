Узбекистан покупает 22 самолета Boeing 787 Dreamli: Трамп поздравил Мирзиеева

Узбекистан подписал с Boeing контракт на закупку 22 самолетов Boeing 787 Dreamliner. Лидер США Дональд Трамп поздравил президента Шавката Мирзиеева с «великой» сделкой, назвав его «человеком слова». Он добавил, что сделка создаст более 35 тысяч рабочих мест в Соединенных Штатах.

«Ранее, в этом месяце, я разговаривал с глубоко уважаемым президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Сегодня хочу поздравить его с подписанием великой сделки с Boeing! На сумму более $8 миллиардов Uzbekistan Airways приобретает 22 самолета Boeing 787 Dreamliner», — написал глава Белого дома в своей социальной сети Truth Social, отметив, что «президент Мирзиеев — человек слова, и мы продолжим совместную работу над многими другими вопросами».

Компания Uzbekistan Airways эксплуатирует боинги с 2016 года, став первой и до сих пор единственной фирмой в Центральной Азии, имеющей самолет этого типа в своем парке. Сейчас у компании шесть самолетов этого типа, еще один лайнер используется главой РУз.

Президент Узбекистана, находящийся в Нью-Йорке с рабочим визитом, ранее провел встречу с главой компании Boeing Global Брэнданом Нэльсоном.