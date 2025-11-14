18:24
Президент Садыр Жапаров посетит Узбекистан с рабочим визитом

Садыр Жапаров 15-16 ноября по приглашению главы Узбекистана Шавката Мирзиеева посетит с рабочим визитом город Ташкент для участия в VII консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы президента Кыргызской Республики Сагынбек Абдумуталип.

«VII консультативная встреча глав нацелена на обсуждение актуальных вопросов перспектив регионального взаимодействия. В рамках визита запланирована двусторонняя встреча Садыра Жапарова с Шавкатом Мирзиеевым», – отметил Сагынбек Абдумуталип.

VI консультативная встреча глав государств Центральной Азии прошла в Астане. В этом году в мероприятии примет участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. 
