У детей Шавката Мирзиеева пропал любимый кот: искали всем Instagram

Дочь президента Узбекистана Шахноза Мирзиеева в Instagram сообщила, что из дома в районе «Корасу-1» пропал любимый кот.

По ее словам, питомец жил с семьей долгие годы и особенно дорог детям — «настоящий член семьи».

Шахноза Мирзиеева призвала всех, кто может распространить информацию, откликнуться и помогать в поисках.

Фото из социальных сетей. Пропал кот семьи президента — дочь Шавката Мирзиеева обратилась к подписчикам

Спустя некоторое время после обращения кот нашелся и вернулся домой. Дочь главы государства поблагодарила всех неравнодушных людей, которые делились объявлением, писали слова поддержки и помогали в поисках.

Фото из социальных сетей

«Благодаря вашей отзывчивости и доброте наш питомец снова дома. Каждое сообщение и каждый репост — все это было не зря», — написала она.

Шахноза Мирзиеева разместила фото кота, которого благополучно нашли.