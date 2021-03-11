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Власть

Садыра Жапарова в аэропорту Ташкента встретил Абдулла Арипов

Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров прилетел в Ташкент

Садыр Жапаров с государственным визитом прибыл в Республику Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В международном аэропорту «Ташкент» имени Ислама Каримова главу государства встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. На флагштоках международного аэропорта «Ташкент» вывешены государственные флаги Кыргызстана и Узбекистана, расстелена ковровая дорожка, выстроена рота почетного караула.

Напомним, что в рамках визита президент Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и другими высокопоставленными чиновниками.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186090/
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Садыра Жапарова в аэропорту Ташкента встретил Абдулла Арипов