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Власть

Садыр Жапаров вылетел в Узбекистан. Взял с собой почти все правительство

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня с государственным визитом вылетел в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Главы государств обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.

Планируется также проведение двусторонних встреч Садыра Жапарова с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой, со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым и премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Помимо этого, в рамках предстоящего визита в целях развития торгово-экономических отношений планируется проведение кыргызско-узбекского бизнес-форума.

В составе делегации Кыргызстана:

  • министр иностранных дел Руслан Казакбаев;
  • вице-премьер-министр — министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков;
  • депутат Жогорку Кенеша Азизбек Турсунбаев;
  • заведующий отделом внешней политики аппарата президента Дастан Дюшекеев;
  • Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Узбекистане Ибрагим Джунусов;
  • министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков;
  • министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев;
  • министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев;
  • министр транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Гулмира Абдралиева;
  • министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев;
  • министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев;
  • директор Государственного агентства по продвижению и защите инвестиций Алмамбет Шыкмаматов;
  • первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Нурлан Кирешеев;
  • полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев;
  • полномочный представитель правительства в Джалал-Абадской области Абсаттар Сыргабаев;
  • полномочный представитель правительства в Нарынской области Сабыркул Ашимбаев;
  • полномочный представитель правительства в Ошской области Жарасул Абдураимов;
  • директор Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Мырзабек Жыпаркулов;
  • председатель Государственной пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Уларбек Шаршеев;
  • ректор Академии государственного управления при президенте Алмазбек Акматалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186077/
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