Садыр Жапаров вылетел в Узбекистан. Взял с собой почти все правительство

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня с государственным визитом вылетел в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Главы государств обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.

Планируется также проведение двусторонних встреч Садыра Жапарова с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой, со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым и премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Помимо этого, в рамках предстоящего визита в целях развития торгово-экономических отношений планируется проведение кыргызско-узбекского бизнес-форума.

В составе делегации Кыргызстана: