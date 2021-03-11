Садыр Жапаров вылетел в Узбекистан. Взял с собой почти все правительство

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня с государственным визитом вылетел в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В рамках визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Главы государств обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.
Планируется также проведение двусторонних встреч Садыра Жапарова с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой, со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым и премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Помимо этого, в рамках предстоящего визита в целях развития торгово-экономических отношений планируется проведение кыргызско-узбекского бизнес-форума.
В составе делегации Кыргызстана:
- министр иностранных дел Руслан Казакбаев;
- вице-премьер-министр — министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков;
- депутат Жогорку Кенеша Азизбек Турсунбаев;
- заведующий отделом внешней политики аппарата президента Дастан Дюшекеев;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Узбекистане Ибрагим Джунусов;
- министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков;
- министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев;
- министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев;
- министр транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Гулмира Абдралиева;
- министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев;
- министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев;
- директор Государственного агентства по продвижению и защите инвестиций Алмамбет Шыкмаматов;
- первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Нурлан Кирешеев;
- полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев;
- полномочный представитель правительства в Джалал-Абадской области Абсаттар Сыргабаев;
- полномочный представитель правительства в Нарынской области Сабыркул Ашимбаев;
- полномочный представитель правительства в Ошской области Жарасул Абдураимов;
- директор Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Мырзабек Жыпаркулов;
- председатель Государственной пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Уларбек Шаршеев;
- ректор Академии государственного управления при президенте Алмазбек Акматалиев.