Новый депутат парламента призвал проверить деятельность НПО

Неправительственные организации в Кыргызстане ведут экстремистскую деятельность против государственной идеологии страны. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Шайлообек Атазов.

Он предложил проверить деятельность НПО и НКО в Кыргызстане.

«Хотел сказать по государственной идеологии. У нас есть идеология? Один из банков на 8 Марта подарил своим женщинам голого мужчину из Европы. НПО проводят гей-парады. У нас есть орган, который контролирует все это? В России закрыли 500 НПО, которые противоречили их идеологии, национальным ценностям и традициям. Вот вчера коллеги говорили об узурпации власти. Вот эти НПО узурпируют все и ведут экстремистскую деятельность против нашей идеологии», — заявил нардеп.

Его поддержал коллега Бактыбек Райымкулов, который является автором законопроекта, требующего финансовой отчетности от НПО.