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Власть

«Газпром» работает в Кыргызстане себе в убыток: в ЖК обсуждают цены на газ

Убытки компании «Газпром» в Кыргызстане закрывает Россия. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию заявил заместитель генерального директора по экономике и финансам ОсОО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров, отвечая на вопрос о высокой цене на газ в Кыргызстане.

По его словам, за шесть лет работы в Кыргызстане компания потерпела убытки в размере 5,5 миллиарда рублей.

«Нет ни одного тыйына прибыли. Российская сторона выполняет свои обязательства», — заявил Арзымат Алдаяров.

Депутат Бейшеналы Нурдинов отметил, что Россия инвестирует в свою компанию с целью реализации газа, а не в Кыргызстан.

«Если нет прибыли, то они устанут и уйдут из Кыргызстана. Это нам выгодно. А газ мы можем взять и у Узбекистана, и у Туркменистана», — ответил нардеп.

Депутат поинтересовался, что останется Кыргызстану в 2025 году, после окончания договора с «Газпромом». Но его вопрос остался без ответа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185840/
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