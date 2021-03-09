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Власть

Участники октябрьских событий просят президента обратить на них внимание

Члены общественного объединения «Кыргыз умуту» просят президента Садыра Жапарова обратить на них внимание.

Как рассказали 24.kg в организации, одному из участников октябрьских событий срочно требуется операция. Если ее не провести, то ногу придется ампутировать. «Мы просим главу государства принять нас. Но наши запросы на встречу игнорируются. Нас просто не слышат», — отметили в «Кыргыз умуту».

В ходе массовых беспорядков в столице в ночь на 6 октября 2020 года пострадали 1 тысяча 221 человек. Погиб 19-летний Умутбек Алтынбек уулу.

Сейчас ситуация в государстве стабилизировалась. Однако события 5-6 октября еще не получили официальной оценки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185739/
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