Садыр Жапаров принял участие в саммите Организации экономического сотрудничества

Садыр Жапаров сегодня принял участие в работе XIV саммита Организации экономического сотрудничества в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства выступил перед участниками саммита, сначала вкратце рассказав о последних политико-общественных событиях в стране, в том числе о референдуме по определению формы правления.

По его словам, народ Кыргызстана определил путь дальнейшего развития — после референдума по новой Конституции начнется работа по реформированию системы государственного управления.

«Кыргызстан и дальше будет выполнять свои международные обязательства в соответствии с предыдущими договоренностями. Подтверждаем приверженность последовательному развитию дружеских отношений с нашими зарубежными партнерами», — подчеркнул Садыр Жапаров, добавив, что страна открыта для диалога и взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами на принципах дружеских отношений, взаимопонимания и уважения взаимных интересов.

Он также отметил, что пандемия нанесла значительные экономические потери всем странам ОЭС, показав невозможность бороться с вирусом в одиночку.

«Даже самые крупные мировые державы не смогли остановить распространение болезни. Поэтому мы должны работать вместе, чтобы преодолеть экономический и социальный кризис, вызванный пандемией», — сказал президент и заметил, что у ОЭС есть все возможности вести активную работу в этом направлении, мобилизуя доступные ресурсы систем здравоохранения стран-участниц, делясь передовым опытом и последними достижениями медицинской науки в борьбе с коронавирусом, а также ранней разработкой, регистрацией и внедрением вакцин.

«Государства ОЭС обладают всем необходимым потенциалом, включая большие человеческие и научные ресурсы, огромные природные богатства и широкую сеть коммуникаций. Наши страны объединяют общие исторические и культурные корни, уходящие вглубь веков, когда на Великом шелковом пути процветали торговля и сотрудничество», — заявил он.

Садыр Жапаров сказал, что следует признать — роль ОЭС в системе региональных и экономических отношений не соответствует реальному потенциалу наших государств.

«К сожалению, тарифные и нетарифные барьеры в торговле между странами ОЭС, высокие транспортные расходы, различия в подходах государств-участников к защите своих рынков и производителей, нестабильность мировых финансовых рынков, а также политические кризисы, несомненно, влияют на экономическую и социальную стабильность Мы должны признать, что организации необходимо выйти на новый качественный уровень, ища необходимые и приемлемые решения для оптимизации работы ОЭС», — заключил он.

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) — азиатская политическая и экономическая межправительственная организация, которая была основана в 1985 году в Тегеране лидерами Ирана, Пакистана и Турции. Предоставляет платформу для обсуждения путей улучшения развития и продвижения торговых и инвестиционных возможностей. ОЭС — это специальная организация в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Цель состоит в том, чтобы создать единый рынок товаров и услуг, как в Европейском союзе.