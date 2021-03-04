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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Об уровне культуры в Жогорку Кенеше. Депутаты обматерили друг друга

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша произошла словесная перепалка между депутатами Дастаном Бекешевым и Бактыбеком Райымкуловым.

После чего они начали громко обзывать и материть друг друга.

Бактыбек Райымкулов назвал коллегу голубым,  Дастан Бекешев в ответ стал выражаться нецензурными словами (по понятным причинам редакция не может процитировать нардепа).

После перепалки Бактыбек Райымкулов вышел к микрофону и как инициатор документа попросил спикера Таланта Мамытова внести на рассмотрение парламента закон о финансовой отчетности НПО и НКО.

«Надо рассмотреть этот закон. Пусть коммерческие организации отчитываются за свою деятельность. За деньги Запада они организовывают разные митинги», — заявил Бактыбек Райымкулов.

Отметим, на заседании Дастан Бекешев раскритиковал коллег, которые участвовали в митинге в поддержку Райымбека Матраимова. Один из участников этой акции Таабылды Тиллаев попросил Дастана Бекешева не придираться, заявив, что «некоторые коллеги поддерживают представителей сексуальных меньшинств».

Напомним, в митинге в поддержку Райымбека Матраимова участвовали депутаты Мирлан Бакиров, Таабылды Тиллаев, Бактыбек Райымкулов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185408/
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