Народ лишили права увидеть текст Конституции. Юристы требуют опубликовать проект

Правозащитники и юристы обратились к торага Жогорку Кенеша и депутатам с требованием опубликовать измененный проект новой Конституции.

По их словам, окончательный текст проекта Основного закона недоступен для общества. На сайте Жогорку Кенеша опубликован текст документа по состоянию на 9 февраля, но, по заявлениям депутатов-инициаторов проекта, содержание проекта Конституции могло быть изменено.

Депутаты лишили народ Кыргызстана права увидеть текст проекта Конституции, который они намереваются принять уже сегодня. Из заявления правозащитников и юристов

Эксперты напоминают, что, согласно части 3 статьи 48 регламента Жогорку Кенеша, аппарат парламента обязан разместить зарегистрированный проект закона на сайте ЖК.

«К сожалению, по неизвестным причинам уже длительное время не работает именно тот раздел сайта парламента, на котором указываются информация о регистрации проектов законов, а также их содержание. Учитывая, что, согласно законодательству, текст проекта Конституции не может быть изменен после его официального внесения (регистрации) в Жогорку Кенеш, могут иметь место вполне обоснованные подозрения о реальных причинах указанных технических неполадок. Отказ Жогорку Кенеша в опубликовании текста проекта Конституции открывает возможность для внесения в него изменений в процессе рассмотрения, что прямо запрещено законом. Кроме того, неизвестна точная дата внесения законопроекта в парламент, что имеет чрезвычайно важное значение для обеспечения законности назначения референдума», — отмечают правозащитники.

Они призывают власти следовать конституционным принципам открытости, быть ответственными перед народом и осуществлять свои полномочия в интересах народа, а также неукоснительного соблюдать процедуры изменения Основного закона, установленные Конституцией и законами Кыргызстана. Эксперты настаивают в срочном порядке предоставить сканированную версию сопроводительного листа об инициировании закона о назначении референдума, который должен быть подписан не менее чем 80 депутатами Жогорку Кенеша, а также страницу, на которой будет отображена отметка о дате внесения документа (регистрации) в парламент.

Юристы также требуют предоставить общественности сканированные версии, а также электронные варианты законопроектов о назначении референдума и о внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики, а также справки-обоснования к указанным проектам.

Напомним, нардеп Бактыбек Турусбеков инициировал референдум по принятию нового проекта Конституции. Документ поступил в ЦИК.

Вчера профильный комитет принял обновленную редакцию Основного закона.