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Власть

Садыр Жапаров встретился с Нурсултаном Назарбаевым. О чем говорили

Фото пресс-службы президента КР. Садыр Жапаров встретился с Нурсултаном Назарбаевым

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны обменялись мнениями о путях дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества между странами. Нурсултан Назарбаев поприветствовал Садыра Жапарова, подчеркнув, что народ Кыргызстана выразил ему большое доверие на прошедших президентских выборах. Он пожелал президенту Кыргызстана успехов на пути построения светлого будущего для народа Кыргызстана.

Нурсултан Назарбаев также отметил результативность проведенных переговоров между президентами Казахстана и Кыргызстана в рамках государственного визита Садыра Жапарова.

В свою очередь президент Кыргызстана выразил Нурсултану Назарбаеву свое уважение как к государственному деятелю с большим авторитетом, благодаря взвешенной внутренней и внешней политике которого Казахстан занимает передовые позиции на международной арене. Он подчеркнул, что народ Кыргызстана никогда не забудет постоянно оказываемую помощь от Казахстана во время трудных периодов.

Глава государства выразил готовность к совместному развитию, особо отметив, что между народами, имеющими такие схожие языки и традиции, не должно быть нерешаемых задач.

Садыр Жапаров заявил, что обеспечит надежные гарантии по защите прав инвесторов, в том числе и из Казахстана.

Президент выразил уверенность в том, что усилия Нурсултана Назарбаева, направленные на обеспечение безопасности, международную интеграцию и экономическое процветание Центрально-Азиатского региона, войдут в историю. Он также высоко оценил его вклад в установление стратегического партнерства и дружеских отношений между Кыргызстаном и Казахстаном.

«Для нас большая честь нанести первый государственный визит в братский Казахстан. Мы тоже при Вашей поддержке будем стремиться к сохранению и дальнейшему развитию теплых братских отношений, сложившихся между двумя народами», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185179/
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