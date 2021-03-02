Визит Садыра Жапарова в Казахстан. Какие документы подписаны в Нур-Султане

В рамках государственного визита Садыра Жапарова в Казахстан подписан ряд документов. Об этом сообщает его пресс-служба.

Отмечается, что правительства двух стран подписали соглашение об оказании безвозмездной военно-технической помощи. Между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана и Министерством культуры и спорта Казахстана о развитии национальных видов спорта и народных игр. Утвержден план мероприятий сотрудничества между министерствами обороны на 2021-й, план совместных мероприятий Госинспекции по экологической и технической безопасности и Министерства торговли и интеграции РК на 2021–2022 годы.

Подписаны программа сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2021–2022 годы и меморандум о взаимопонимании между Государственной службой цифрового развития КР и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Министерства энергетики подписали протокол по товарообмену электроэнергией.

Выступая перед журналистами, президент Садыр Жапаров отметил, что кыргызская сторона удовлетворена итогами состоявшихся переговоров с высшим руководством Казахстана. Отмечен поступательный характер сотрудничества.

Садыр Жапаров отметил, что был обсужден широкий спектр актуальных вопросов кыргызско-казахстанского сотрудничества практически по всем направлениям.

«Особое внимание мы уделили дальнейшему развитию и углублению союзнических отношений и стратегического партнерства между нашими государствами, взаимодействию в интеграционных и международных объединениях. Мы договорились, что будем и дальше наращивать взаимную торговлю, создавая необходимые для этого условия. Вместе с тем нам предстоит еще многое сделать. Для этого у нас есть желание, стремление и политическая воля динамично развивать взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество с братским Казахстаном по всем направлениям», — заявил Садыр Жапаров и подчеркнул, что также пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Кыргызстан с ответным визитом.