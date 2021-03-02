Президент Садыр Жапаров в рамках государственного визита встретился с главой Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает его пресс-служба.

Обсуждены актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества Кыргызстана и Казахстана, а также дальнейшие перспективы совместного взаимодействия.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что удовлетворен результатами совместных переговоров в узком формате. По его словам, стороны обстоятельно обсудили ряд актуальных тем двусторонней повестки, определили магистральные направления дальнейшего взаимодействия, обменялись мнениями по укреплению диалога в рамках региональных и международных структур.

Президент Казахстана отметил, что между странами нет вопросов, по которым нельзя было бы найти взаимоприемлемых решений.

Напротив, мы выразили намерения оперативно и в конструктивном ключе подходить к рассмотрению любых аспектов нашего взаимодействия. Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что Кыргызстан в лице Садыра Жапарова подтвердил настрой на решение всех вопросов и реализацию ранее достигнутых договоренностей.

Касым-Жомарт Токаев заверил, что Казахстан твердо остается приверженным курсу по комплексному углублению партнерства и союзнических отношений. Он особо подчеркнул, что ближе народов, чем кыргызы и казахи, нет.

Садыр Жапаров заметил, что поддержка братского казахского народа очень важна для Кыргызстана. По его словам, за годы независимости заложена прочная основа двусторонних отношений между государствами и достигнут высокий уровень сотрудничества. Казахстан — не только близкий сосед, но и ключевой стратегический партнер Кыргызстана.

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан и далее активно будет проводить внешнюю политику, направленную на углубление многопланового сотрудничества с Казахстаном на благо обоих народов. Он добавил, что в период пандемии коронавирусной инфекции между двумя странами сложилась положительная практика конструктивного сотрудничества в вопросах предоставления помощи гражданам Кыргызстана — в первую очередь в их возвращении из других государств на родину.

Президент заявил, что уверен — сегодняшние переговоры поднимут межгосударственные отношения двух стран на новую, качественную ступень развития, а кыргызско-казахские стратегические и союзнические отношения будут и далее углубляться и расширяться.