Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев начали переговоры в узком составе

Состоялась церемония официальной встречи президентов Кыргызстана Садыра Жапарова и Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что церемония прошла во дворце президента «Акорда» в городе Нур-Султане. После взаимных приветствий глав государств оркестр Республиканской гвардии исполнил государственные гимны Кыргызстана и Казахстана. Далее начальник почетного караула отдал приветственный рапорт главам государств, после чего они по ковровой дорожке направились к государственному флагу Республики Казахстан и легким поклоном головы поприветствовали государственный символ.

«Затем в фойе «Акорды» состоялось совместное фотографирование Садыра Жапарова и Касым-Жомарта Токаева, после чего главы государств направились на переговоры в узком формате», — говорится в сообщении.