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Власть

Садыр Жапаров прибыл в Нур-Султан. Кто его встретил

Президент Садыр Жапаров прибыл в Казахстан с государственным визитом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.
 
Уточняется, что в международном аэропорту города Нур-Султана главу государства встретили заместитель премьер-министра — министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, министр энергетики Нурлан Ногаев и аким казахстанской столицы Алтай Кульгинов.
«В рамках государственного визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и обсудит актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также дальнейшие перспективы взаимодействия. Также глава государства встретится с первым президентом РК Нурсултаном Назарбаевым, председателем Мажилиса парламента Нурланом Нигматулиным и премьер-министром Аскаром Маминым», — сообщили в аппарате президента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185097/
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