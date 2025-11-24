18:34
Власть

Президент России Владимир Путин посетит Кыргызстан 25–27 ноября

Государственный визит президента России Владимира Путина в Кыргызстан состоится 25—27 ноября.
Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы КР Сагынбек Абдумуталип.

По его словам, визит состоится по приглашению Садыра Жапарова и станет важным событием в развитии стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами.

В ходе визита запланированы переговоры на высшем уровне, будут рассмотрены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействие в рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ.

Особое внимание уделят укреплению торгово-экономических связей, расширению инвестиционного и промышленного взаимодействия, развитию военно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества, вопросам региональной безопасности.

По итогам визита планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов, направленных на углубление взаимодействия в торгово-экономической, финансовой и других сферах.

Предстоящий государственный визит президента России станет значимым этапом в дальнейшем укреплении кыргызско-российских отношений, основанных на принципах дружбы, доверия и взаимной поддержки.
