Садыр Жапаров передал подаренную Путиным саблю Историческому музею

Садыр Жапаров передал подаренную Владимиром Путиным саблю Историческому музею. Об этом журналистам сообщила главный хранитель экспозиции Государственного исторического музея Нурхат Иманкулова.

По ее словам, сабля от президента России главе государства стала хорошим пополнением коллекции музея.

«Коллектив Исторического музея очень рад и благодарен президенту за такой подарок. Это большое пополнение коллекции Фонда подарков музея. Длина сабли составляет примерно 1 метр . Она полностью украшена драгоценными камнями и металлами», — рассказала Нурхат Иманкулова.

Она заметила, что в фонде музея хранятся подарки президентов, премьер-министров и депутатов ЖК, начиная с советских времен и до сегодняшних дней. В коллекции уже более 2,5 тысячи подарков высокопоставленных лиц.

Отметим, на прошлой неделе Садыр Жапаров побывал в Москве с двухдневным государственным визитом. В ходе встречи главы двух государств обменялись холодным оружием в качестве подарков.