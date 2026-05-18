В Караколе полностью реконструируют исторический музей за 159 миллионов сомов

В Караколе полностью реконструируют исторический музей. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, проект реализуется за счет республиканского бюджета, общая стоимость составляет 159 миллионов сомов.

Работы выполняет ГП «Кыргызкурулуш». В настоящее время на объекте завершены демонтажные работы и продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Согласно Генеральному плану, музейный комплекс состоит из трех корпусов общей площадью 1 тысяча 316 квадратных метров. В рамках проекта предусмотрены внутренняя отделка здания, обновление архитектурного облика, а также модернизация инженерных сетей.