Местные выборы. Пять партий сдали документы в Бишкекскую ТИК

Пять партий сдали документы в Бишкекскую ТИК для участия в выборах в горкенеш. Об этом 24.kg сообщил глава комиссии Кайрат Маматов.
По его данным, все необходимые документы сдали партии «Патриот», «Свобода выбора», НДПК, «Реформа», «Эмгек».
Напомним, по состоянию на 1 марта список партий, подавших уведомления, выглядит так:
- «Улутман»;
- «Тынчтык»;
- «Айкол Кыргызстан»;
- «Кыргызстан»;
- «Ак Бата»;
- Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана;
- «Замандаш»;
- Партия демократического движения Кыргызстана;
- «Реформа»;
- «Наш народ»;
- Партия коммунистов Кыргызстана;
- «Ынтымак»;
- «Свобода выбора»;
- «Ишеним»;
- «Социал-демократы Кыргызстана»;
- «Патриот»;
- НДПК;
- Партия зеленых;
- «Ыйман нуру»;
- «Ата Мекен»;
- «Эмгек»;
- «Бутун Кыргызстан»;
- «Улуу Журт»;
- «Республика»;
- «Народная партия»;
- «Власть народу»;
- «Содружество народов Кыргызстана»;
- Социалистическая партия Кыргызстана;
- «Ата Журт Кыргызстан».
ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Вместе с заявками об участии в кампании политорганизации должны сдать списки кандидатов, справки о создании избирательных фондов и внести залог в размере 50 тысяч сомов (для партий, баллотирующихся в Бишкекский и Ошский горкенеши. — Прим. 24.kg) и 20 тысяч для участников кампании в других городах.
Выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.