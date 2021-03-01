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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Пять партий сдали документы в Бишкекскую ТИК

Пять партий сдали документы в Бишкекскую ТИК для участия в выборах в горкенеш. Об этом 24.kg сообщил глава комиссии Кайрат Маматов.

По его данным, все необходимые документы сдали партии «Патриот», «Свобода выбора», НДПК, «Реформа», «Эмгек».

Напомним, по состоянию на 1 марта список партий, подавших уведомления, выглядит так:

  • «Улутман»;
  • «Тынчтык»;
  • «Айкол Кыргызстан»;
  • «Кыргызстан»;
  • «Ак Бата»;
  • Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана;
  • «Замандаш»;
  • Партия демократического движения Кыргызстана;
  • «Реформа»;
  • «Наш народ»;
  • Партия коммунистов Кыргызстана;
  • «Ынтымак»;
  • «Свобода выбора»;
  • «Ишеним»;
  • «Социал-демократы Кыргызстана»;
  • «Патриот»;
  • НДПК;
  • Партия зеленых;
  • «Ыйман нуру»;
  • «Ата Мекен»;
  • «Эмгек»;
  • «Бутун Кыргызстан»;
  • «Улуу Журт»;
  • «Республика»;
  • «Народная партия»;
  • «Власть народу»;
  • «Содружество народов Кыргызстана»;
  • Социалистическая партия Кыргызстана;
  • «Ата Журт Кыргызстан».

ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Вместе с заявками об участии в кампании политорганизации должны сдать списки кандидатов, справки о создании избирательных фондов и внести залог в размере 50 тысяч сомов (для партий, баллотирующихся в Бишкекский и Ошский горкенеши. — Прим. 24.kg) и 20 тысяч для участников кампании в других городах.

Выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185043/
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