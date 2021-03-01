Местные выборы. Пять партий сдали документы в Бишкекскую ТИК

Пять партий сдали документы в Бишкекскую ТИК для участия в выборах в горкенеш. Об этом 24.kg сообщил глава комиссии Кайрат Маматов.

По его данным, все необходимые документы сдали партии «Патриот», «Свобода выбора», НДПК, «Реформа», «Эмгек».

Напомним, по состоянию на 1 марта список партий, подавших уведомления, выглядит так:

«Улутман»;

«Тынчтык»;

«Айкол Кыргызстан»;

«Кыргызстан»;

«Ак Бата»;

Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана;

«Замандаш»;

Партия демократического движения Кыргызстана;

«Реформа»;

«Наш народ»;

Партия коммунистов Кыргызстана;

«Ынтымак»;

«Свобода выбора»;

«Ишеним»;

«Социал-демократы Кыргызстана»;

«Патриот»;

НДПК;

Партия зеленых;

«Ыйман нуру»;

«Ата Мекен»;

«Эмгек»;

«Бутун Кыргызстан»;

«Улуу Журт»;

«Республика»;

«Народная партия»;

«Власть народу»;

«Содружество народов Кыргызстана»;

Социалистическая партия Кыргызстана;

«Ата Журт Кыргызстан».

ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Вместе с заявками об участии в кампании политорганизации должны сдать списки кандидатов, справки о создании избирательных фондов и внести залог в размере 50 тысяч сомов (для партий, баллотирующихся в Бишкекский и Ошский горкенеши. — Прим. 24.kg) и 20 тысяч для участников кампании в других городах.

Выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.