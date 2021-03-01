16:21
USD 84.75
EUR 102.96
RUB 1.14
Власть

Моя личная компетенция. Садыр Жапаров обещает защищать инвесторов

«Инвесторы будут заключать соглашения с государством на 20-30 лет», — заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью информагентству «Казинформ».

По его словам, республика избрала президентскую форму правления. В связи с этим будет принята новая Конституция. Затем будут разработаны новые законы, избран новый парламент. Сейчас при правительстве есть агентство по привлечению инвесторов и защите их интересов. После принятия нового Основного закона страны его статус повысится до национального, напрямую подчиняющегося главе государства.

Придя к власти, я взял под защиту всех инвесторов.

Садыр Жапаров 

«Если со стороны каких-либо органов будет оказываться давление на инвестора, агентство защитит его интересы. Это будет в моей личной компетенции. Даже если власть сменится, для инвесторов должны быть гарантии для дальнейшей работы. Государство не должно отходить от своих принципов. В настоящее время на территории КР, в частности в Таласе, ущелье Ала-Бука, работают казахстанские инвесторы. Не секрет, что раньше были случаи притеснения инвесторов, отъема у них собственности, возбуждения разных дел. Для того чтобы отныне таких негативных явлений не было, я намерен создать национальное агентство», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185005/
просмотров: 348
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанда Жогорку Кеңешке шайлоо күзүндө өтөт
Кыргызстан готовится покупать электроэнергию у Казахстана и Узбекистана
Парламентские выборы в Кыргызстане пройдут осенью
Садыр Жапаров о том, почему первой из стран Центральной Азии посетит Казахстан
Садыр Жапаров признался, что в детстве мечтал быть как Брежнев
Садыр Жапаров отправляется с государственным визитом в Казахстан
Мальчик из села Балбай Иссык-Кульской области встретился с Садыром Жапаровым
Садыр Жапаров: С Кулуйпы Кондучаловой начался золотой век кыргызской культуры
Садыр Жапаров посетит с визитом Казахстан
Опубликован разговор задержанного бывшего главы пресс-службы президента
Популярные новости
Кыргызстанцы, родившиеся c&nbsp;1940 по&nbsp;1945&nbsp;год, будут получать пособие Кыргызстанцы, родившиеся c 1940 по 1945 год, будут получать пособие
Стало известно, куда Садыр Жапаров совершит свой второй международный визит Стало известно, куда Садыр Жапаров совершит свой второй международный визит
Опубликован разговор задержанного бывшего главы пресс-службы президента Опубликован разговор задержанного бывшего главы пресс-службы президента
Россия на&nbsp;безвозмездной основе выделила Кыргызстану 623 миллиона рублей Россия на безвозмездной основе выделила Кыргызстану 623 миллиона рублей
Бизнес
&laquo;ЧЕТРА&raquo; и&nbsp;&laquo;КОРТЭС&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве и&nbsp;взаимодействии «ЧЕТРА» и «КОРТЭС» подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии
Как природный газ помог детям школы-интерната &#8470;&nbsp;21 Как природный газ помог детям школы-интерната № 21
Запишите в&nbsp;свои контакты круглосуточную поддержку О! &mdash;&nbsp;на&nbsp;связи 24/7 Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
1 марта, понедельник
16:14
Подготовку местных выборов обсудили на заседании республиканского штаба Подготовку местных выборов обсудили на заседании респуб...
16:03
Швеи из Таджикистана заявляют об угрозах и гонениях. Вышли на митинг
16:00
Кыргызстан готовится покупать электроэнергию у Казахстана и Узбекистана
15:56
Парламентские выборы в Кыргызстане пройдут осенью
15:54
Моя личная компетенция. Садыр Жапаров обещает защищать инвесторов