Моя личная компетенция. Садыр Жапаров обещает защищать инвесторов

«Инвесторы будут заключать соглашения с государством на 20-30 лет», — заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью информагентству «Казинформ».

По его словам, республика избрала президентскую форму правления. В связи с этим будет принята новая Конституция. Затем будут разработаны новые законы, избран новый парламент. Сейчас при правительстве есть агентство по привлечению инвесторов и защите их интересов. После принятия нового Основного закона страны его статус повысится до национального, напрямую подчиняющегося главе государства.

Придя к власти, я взял под защиту всех инвесторов. Садыр Жапаров

«Если со стороны каких-либо органов будет оказываться давление на инвестора, агентство защитит его интересы. Это будет в моей личной компетенции. Даже если власть сменится, для инвесторов должны быть гарантии для дальнейшей работы. Государство не должно отходить от своих принципов. В настоящее время на территории КР, в частности в Таласе, ущелье Ала-Бука, работают казахстанские инвесторы. Не секрет, что раньше были случаи притеснения инвесторов, отъема у них собственности, возбуждения разных дел. Для того чтобы отныне таких негативных явлений не было, я намерен создать национальное агентство», — заключил он.