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Власть

Садыр Жапаров признался, что в детстве мечтал быть как Брежнев

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в преддверии государственного визита в Казахстан дал интервью МИА «Казинформ».

Он рассказал о своем детстве и ощущениях после президентских выборов. Садыр Жапаров признался, что в детстве его дедушка и бабушка всегда смотрели съезды КПСС. Бабушка в то время была депутатом Верховного совета. Каждый раз, когда проходил съезд, она уезжала в Москву.

«Я тогда учился в 4-м или 5-м классе, вместе с дедушкой и бабушкой с интересом смотрел телевизор. Это были времена Брежнева. Когда он выступал, я говорил, буду как Брежнев. Такая у меня была тайная мечта. Судьба сложилась так, что 16 лет назад, в 2005 году, я был избран депутатом парламента. С тех пор я борюсь с коррупцией», — рассказал Садыр Жапаров.

Он также поделился мнением о коррупции. По его словам, за 30 лет коррупция в Кыргызстане набрала силы. Поэтому, уверен президент, и произошла смена власти. Это было следствием того, что чиновники погрязли в коррупции. Кроме того, увеличился разрыв между бедными и богатыми. Это тоже стало одной из причин, по которой произошли октябрьские события. В пример Садыр Жапаров привел месторождение Кумтор.

«Еще восемь лет назад я говорил о коррупции на этом месторождении, говорил, что кыргызское государство ни одного тыйына пользы не получает от этого месторождения. Я своими глазами видел разорение этого месторождения, бил тревогу, говорил, что это не должно продолжаться. Несмотря на это, я решил довести дело до конца и в 2012 году был в первый раз арестован. Просидел девять месяцев. Позже суд оправдал меня — я вышел на свободу честным человеком», — сказал он.

Садыр Жапаров отметил, что преследования продолжались, поэтому он уехал за границу. Был в Казахстане, России, Европе. В 2017-м вернулся, чтобы участвовать в президентских выборах.

«По возвращении меня задержали на казахстанско-кыргызской границе и опять посадили. В тюрьме прошли 3,5 года моей жизни. Как вы знаете, в октябре прошлого года были волнения. При помощи и поддержке населения я вышел на свободу и пришел к власти. У меня была цель в свое время стать президентом. Но я не знал, как и когда это произойдет. Прежде всего, я радуюсь тому, что мне удалось избежать кровопролития в стране, пройти этот путь мирно, не разбив ни одного стекла, не допустив мародерства, не столкнув бедных с богатыми. Радуюсь не тому, что стал президентом, а тому, что сохранил порядок», — заключил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185000/
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