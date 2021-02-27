Кыргызстан: кадровые перестановки за 22-26 февраля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Назначены заместители министра экономики и финансов.

У Улукбека Кармышакова два первых заместителя — Кыялбек Мукашев и Данияр Иманалиев. Читайте по теме Камчыбек Ташиев и Улан Ниязбеков получили генеральские звания Первый возглавлял Минфин с октября 2020 года и вплоть до объединения министерств экономики и финансов. Второй был заведующим отделом политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента. Он стал заместителем на прошлой неделе. У нового главы Министерства экономики и финансов шесть заместителей. Среди них три бывших заместителя министра экономики — Бекболот Алиев, Султан Ахматов и Эльдар Алишеров, а также экс-замминистра финансов Мирлан Байгончоков, Сейит Рысалиев и бывший статс-секретарь Минфина Айдин Шаршеев.

Акыл Кемелов стал депутатом Жогорку Кенеша.

Фото ЦИК КР. Нуржан Шайлдабекова вручила значок депутата ЖК Акылу Кемелову

Он пришел вместо 53-летнего Максата Сабирова, который сдал мандат, решив отдать свое место молодым кадрам.

Акылу Кемелову 37 лет. Он трехкратный чемпион Кыргызстана по кулатуу, мастер спорта. Общественный деятель и меценат.

В 2016 году стал президентом федерации кулатуу эртаймаш WEF по Иссык-Кульской области.

Директором Центрального казначейства назначен Садырбек Нарманбетов.

Ранее эту должность занимал Марлен Амандыков.

Садырбек Нарманбетов родился 23 апреля 1979 года. Был начальником Московского районного управления Минфина.

Посол Турции Женгиз Камил Фырат завершил дипломатическую миссию в Кыргызстане.

Он проработал в КР с 2018 года.

В 2019 году Женгиз Камил Фырат устроил скандал на ифтаре, организованном Духовным управлением мусульман Кыргызстана. Он возмутился, что ДУМК приглашает на свои мероприятия представителей ФЕТО, в частности директора образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды.

Гульнара-Клара Самат назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в России.

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Гульнара-Клара Самат

Прежний посол Аликбек Джекшенкулов отстранен от должности в октябре 2020 года.

Гульнара-Клара Самат (Клара Кабилова) родилась 20 августа 1963 года в городе Таш-Кумыре. Получила высшее образование по специальности «конфликтология».

Трудовую деятельность начала в 1986 году. Работала в посольстве Кыргызстана в России, в Экономическом совете СНГ, возглавляла оперативную рабочую группу СНГ по вопросам урегулирования конфликта в Абхазии.

2006 — пресс-секретарь президента Курманбека Бакиева.

2007-2008 — председатель ЦИК КР.

Назначены заместители главы ОАО «Национальный энергохолдинг».

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Коллективу Нацэнергохолдинга представили заместителей председателя правления — Жолдошбека Ачикеева и Мирбека Маматова.

Жолдошбек Ачикеев родился 14 июля 1976 года. Окончил Кыргызский технический университет имени Исхака Раззакова, специальность «электрические станции, сети и системы».

Трудовую деятельность начал в 2007 году в ОАО «Востокэлектро».

Был главой ОАО «Электрические станции». Его полномочия прекращены 1 февраля 2021 года согласно поданному заявлению об увольнении по собственному желанию.

Мирбек Маматов родился 28 февраля 1986 года. Окончил Кыргызско-Российский Славянский университет имени Бориса Ельцина по специальности «экономика и управление на предприятии», там же окончил аспирантуру.

До назначения был исполнительным директором ОсОО «ГидроЭнергоИнвест».

Каныбек Сагынбаев стал директором Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва. Чемпион мира возглавил СДЮШОР по вольной и греко-римской борьбе, бильярдному и велосипедному спорту. Ранее школу возглавляла Айша Карымшакова. Каныбек Сагынбаев родился 11 ноября 1985 года. Заслуженный мастер спорта Кыргызстана, трехкратный чемпион мира (2007, 2010, 2014 годов) и победитель ряда крупных турниров.

О кадровых перестановках с 15 по 19 февраля читайте здесь.