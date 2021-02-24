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Власть

Предотвращать конфликты в горнорудной отрасли теперь будет рабочая группа

Образована межведомственная рабочая группа по вопросам предотвращения конфликтных ситуаций в сфере недропользования. Соответствующее решение подписал премьер-министр Улукбек Марипов.

Отмечается, что документ принят для исполнения указа президента о вопросах реформирования горнодобывающей отрасли. Сделано это для предотвращения конфликтных ситуаций в сфере недропользования и усиления контроля за незаконной добычей полезных ископаемых. Межведомственная группа будет работать на постоянной основе.

Ей поручено разработать план мероприятий по решению проблемных вопросов на объектах недропользования, а также предоставлено право при необходимости привлекать к работе сотрудников министерств, ведомств, местных государственных администраций и органов местного самоуправления, независимых экспертов и общественных активистов для решения вопросов, возникающих в процессе работы.

В состав межведомственной группы вошли представители госорганов и органов местного самоуправления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184509/
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