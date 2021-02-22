Си Цзиньпин пригласил Садыра Жапарова в Китай

Сегодня состоялся телефонный разговор президента Садыра Жапарова с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, стороны обсудили актуальные направления двустороннего сотрудничества, в том числе дальнейшие шаги по расширению торгово-экономического взаимодействия, а также совместные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Садыр Жапаров поздравил Си Цзиньпина с прошедшим праздником Весны и поблагодарил за всестороннюю поддержку, включая решение правительства КНР о предоставлении народу Кыргызстана вакцины от коронавирусной инфекции.

В свою очередь Си Цзиньпин пригласил Садыра Жапарова посетить Китай с визитом.