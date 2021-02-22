19:43
USD 84.64
EUR 102.70
RUB 1.14
Власть

Си Цзиньпин пригласил Садыра Жапарова в Китай

Сегодня состоялся телефонный разговор президента Садыра Жапарова с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, стороны обсудили актуальные направления двустороннего сотрудничества, в том числе дальнейшие шаги по расширению торгово-экономического взаимодействия, а также совместные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Садыр Жапаров поздравил Си Цзиньпина с прошедшим праздником Весны и поблагодарил за всестороннюю поддержку, включая решение правительства КНР о предоставлении народу Кыргызстана вакцины от коронавирусной инфекции.

В свою очередь Си Цзиньпин пригласил Садыра Жапарова посетить Китай с визитом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184341/
просмотров: 236
Версия для печати
Материалы по теме
Президент Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с главой России
Садыр Жапаров предложил продлить сроки перекрестного года с Россией
Что Садыр Жапаров намерен обсудить с Владимиром Путиным? Интервью с главой МИД
Скандал в муфтияте. Садыр Жапаров не причастен к смещению Максата Токтомушева
Мальчик из села Балбай встретился с президентом онлайн и получил подарки
Требования активистов к Садыру Жапарову. В «Кыргыз умуту» рассказали подробности
Акин Токталиев передумал подавать в суд на президента Садыра Жапарова
Хотим статус героя. Комментарий пресс-секретаря президента Садыра Жапарова
Акин Токталиев намерен подать в суд на президента Садыра Жапарова
Участники октябрьских событий хотят статуса героев. Что еще требуют у президента
Популярные новости
Еще слаб. У&nbsp;главы ГКНБ закружилась голова, но&nbsp;он&nbsp;продолжил встречу с&nbsp;баткенцами Еще слаб. У главы ГКНБ закружилась голова, но он продолжил встречу с баткенцами
Что Садыр Жапаров намерен обсудить с&nbsp;Владимиром Путиным? Интервью с&nbsp;главой МИД Что Садыр Жапаров намерен обсудить с Владимиром Путиным? Интервью с главой МИД
Митинг за&nbsp;Райымбека Матраимова. Депутат предлагает организовать антимитинг Митинг за Райымбека Матраимова. Депутат предлагает организовать антимитинг
К&nbsp;третьей волне подготовились плохо. Первый вице-премьер раскритиковал Минздрав К третьей волне подготовились плохо. Первый вице-премьер раскритиковал Минздрав
Бизнес
Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay
Второй телефон в&nbsp;подарок при покупке смартфона INOI 5 2021 Второй телефон в подарок при покупке смартфона INOI 5 2021
&laquo;Дружба&raquo; Финразведки и&nbsp;Финпола: в&nbsp;свою пользу, но&nbsp;против бизнеса и&nbsp;инвесторов «Дружба» Финразведки и Финпола: в свою пользу, но против бизнеса и инвесторов
Открытое обращение турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş Открытое обращение турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş
22 февраля, понедельник
19:30
Ошский рынок. Более 100 стихийных торговцев получили места внутри базара Ошский рынок. Более 100 стихийных торговцев получили ме...
19:28
Си Цзиньпин пригласил Садыра Жапарова в Китай
19:23
Финполиция изъяла в Караколе 400 бутылок контрафактного алкоголя
19:00
Цифра дня. 39 тысяч 982 человека вылечили от COVID-19 в больницах в 2020 году
18:43
Никуда не исчезал. Откликнулся автор скульптуры снежного барса в Бишкеке