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Власть

В Ат-Башинском районе благодаря предпринимателям открыт центр гемодиализа

В Ат-Башинском районе Нарынской области предприниматели построили центр гемодиализа. Об этом сообщила пресс-служба ФОМС.

По ее данным, здесь разместили шесть койко-мест.

«Клиника передана в пользование и начала работать. Плата за лечение будет осуществляться через Фонд обязательного медицинского страхования. В Ат-Башинском районе 10 больных, нуждающихся в гемодиализе. До этого им приходилось лечиться в областной больнице, преодолевая большие расстояния», — рассказали в ведомстве.

В Кыргызстане зарегистрированы и получают гемодиализ более 1 тысячи 500 человек. 604 из них получают услугу бесплатно, 764 получают лечение в облегченном варианте.

Гемодиализ — это наиболее распространенный метод при лечении хронических болезней почек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184285/
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