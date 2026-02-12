16:52
USD 87.45
EUR 104.23
RUB 1.13
Общество

Льготные рецепты. Более 409 миллионов сомов возместил аптекам ФОМС

Фонд обязательного медицинского страхования возместил аптекам Кыргызстана 409,7 миллиона сомов за лекарства, отпущенные в 2025 году по льготным рецептам.

Как отметили в ФОМС, выплаты позволили тысячам застрахованных граждан получить необходимую терапию, оплатив лишь часть стоимости препаратов.

Льготные лекарства назначаются семейными врачами строго по медицинским показаниям, напомнили в фонде. Их отпуск осуществляется по электронным рецептам. Получить препараты можно только в аптеках, сотрудничающих с ФОМС.

Напомним, лекарства оплачиваются государством частично — ФОМС компенсирует до 50 процентов стоимости препарата в виде скидки.

Граждан просят своевременно проверять свой страховой статус и обращаться к семейному врачу для получения консультации и назначения льготных лекарственных средств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361737/
просмотров: 203
Версия для печати
Материалы по теме
Закон о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования подписал президент
В ЦСМ Кыргызстана помощь гарантирована даже без полиса ОМС
ФОМС напомнил о бесплатных медуслугах для школьников
Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Два процента на медицину. Как в Кыргызстане хотят изменить оплату за здоровье
В ЦСМ требуют деньги за гарантированные услуги? Звоните в ФОМС
Бюджет ФОМС в 2026 году прогнозируется на уровне более 10 миллиардов сомов
За роды в государственных больницах Кыргызстана платить не надо — ФОМС
ФОМС напоминает: Беременные кыргызстанки получают полис ОМС бесплатно
ФОМС хотят обязать размещать в больницах информацию о госгарантиях
Популярные новости
Обращение от&nbsp;имени Камчыбека Ташиева опубликовано в&nbsp;социальных сетях Обращение от имени Камчыбека Ташиева опубликовано в социальных сетях
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на 9-11 февраля
СМИ: Камчыбек Ташиев находится на&nbsp;лечении в&nbsp;Германии СМИ: Камчыбек Ташиев находится на лечении в Германии
Узбекистан переходит на&nbsp;12‑летнее обязательное общее среднее образование Узбекистан переходит на 12‑летнее обязательное общее среднее образование
Бизнес
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны
12 февраля, четверг
16:46
ГКНБ задержал участников «спортобщака» — вымогали деньги с водителей фур ГКНБ задержал участников «спортобщака» — вымогали деньг...
16:45
Поздно обращаются за помощью. Причины материнской смертности назвала врач
16:29
Разработку программы поддержки малого бизнеса до 2030 года начало Минэкономики
16:14
Марлена Маматалиева избрали спикером Жогорку Кенеша
16:11
Льготные рецепты. Более 409 миллионов сомов возместил аптекам ФОМС