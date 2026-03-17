В Кыргызстане более 4,4 тысячи человек получает услуги гемодиализа

В Кыргызстане 4 тысячи 478 человек получает услуги гемодиализа. Об этом сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам сообщил министр здравоохранения Дамир Осмонов.

По его словам, количество таких пациентов из года в год растет.

Всего по республике услуги гемодиализа оказывают 54 учреждения, в том числе два государственных, четыре — на условиях государственно-частного партнерства и 48 — частные центры. В том числе:

в Бишкеке — 11 центров;

Иссык-Кульской области — 5;

Джалал-Абадской — 8;

Таласской — 3;

Нарынской — 3;

Ошской — 6;

Баткенской — 6;

Чуйской — 6.

Гемодиализ полностью финансируется государством. На 2025 год в республиканском бюджете на это заложили около 3,5 миллиарда сомов.

Ранее сообщалось, что еженедельно 20 человек переходят на заместительную почечную терапию методом гемодиализа. Затраты из средств республиканского бюджета составляют 936 тысяч сомов на год на одного пациента при стоимости одного сеанса диализа 6,5 тысячи.

При трансплантации почки объем финансирования иммуносупрессивной терапии на год после операции на одного пациента равен 250 тысячам сомов. В связи с этим разработали положение для бесплатной пересадки почек.

В Национальном центре охраны материнства и детства с 2018 года провели 81 операцию, из которых 38 — на бюджетной основе.