Президент Садыр Жапаров подписал изменения в Закон «О медицинском страховании граждан в КР». Документ обязывает поставщиков услуг раскрывать полную информацию об их качестве и условиях предоставления.

После корректировки закона застрахованные кыргызстанцы получили право на доступ к достоверной информации о видах, качестве и стоимости медицинских услуг.

Клиники обязаны вести персонифицированный учет о медицинской помощи, оказанной застрахованным гражданам.

Закон требует размещать в медучреждениях информацию о гарантиях государства, режиме работы и показателях доступности сервиса на видном месте.

Вводятся жесткие требования к открытости данных: субъекты медстрахования должны информировать граждан о стоимости услуг в соответствии с программой государственных гарантий. Это позволит минимизировать риски необоснованных платежей и повысит осведомленность населения о своих правах в системе ОМС.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок привести свои нормативные акты в соответствие с новыми нормами.