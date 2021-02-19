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Власть
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

США приветствуют задержание и расследование по делу Райымбека Матраимова

США приветствуют расследование и задержание экс-заместителя главы ГТС Райымбека Матраимова по обвинению в коррупции и легализации преступных доходов. Об этом говорится в сообщении дипмиссии на официальном аккаунте в Twitter.

«Мы готовы работать с правоохранительными органами Кыргызстана по выявлению похищенных активов и в случае подтверждения их возврату кыргызскому народу», — отмечается в заявлении.

Напомним, накануне ГКНБ задержал Райымбека Матраимова. Его обвиняют в легализации (отмывании) преступных доходов. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ на 48 часов. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

11 февраля в Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Судья Гульзат Дыйканбаева признала его виновным в коррупции, оштрафовала на 260 тысяч сомов и сняла арест с имущества обвиняемого.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184135/
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