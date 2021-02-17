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Власть

Выведение медвузов из черного списка обсудил министр образования в Пакистане

Выведение медвузов Кыргызстана из черного списка обсудил министр образования Алмазбек Бейшеналиев в ходе рабочего визита в Пакистан. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

По ее данным, во время визита глава ведомства встретился с министром образования и профессионально-технического обучения Шафкатом Махмудом и председателем комиссии по высшему образованию Тариком Банури.

«Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в области среднего и высшего образования, профессионально-технического обучения, обмена передовым опытом, проведения совместных исследований и обменов между университетами двух стран, а также улучшения условий для обучения пакистанских студентов в Кыргызстане и пути вывода медицинских вузов КР из черного списка Пакистанской медицинской комиссии», — отметили в МИД.

Напомним, что в конце октября стало известно, что Пакистан включил все медицинские вузы Кыргызстана в черный список и не рекомендует своим гражданам поступать в них. Причиной стало то, что 90 процентов пакистанцев — выпускников вузов КР не могут сдать обязательный экзамен в Пакистанском медицинском совете, и их дипломы на родине не признают. Позднее стало известно, что четыре вуза переведены пакистанской стороной в зеленый список.

Ссылка: https://24.kg/vlast/183699/
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