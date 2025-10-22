12:29
USD 87.45
EUR 101.62
RUB 1.08
ОАО «Кыргызкомур» составит черный список водителей, завышающих цены на уголь

ОАО «Кыргызкомур» составит черный список водителей, завышающих цены на уголь. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По ее данным, всем перевозчикам твердого топлива, занимающимся его доставкой с разреза Кара-Кече, направлено официальное обращение. Если будут установлены факты установки цены, превышающей предел, утвержденный антимонопольной службой, водителей внесут в черный список. Им также будет запрещен въезд на территорию разреза.

На сегодняшний день цена одной тонны угля на разрезе составляет 2 тысячи 460 сомов. В Бишкеке предельная цена не должна превышать 6 тысяч 600 сомов.

Искусственное завышение стоимости угля является нарушением закона.
