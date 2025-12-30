Выход из черного списка ЕС и правила для дронов: что меняется в авиации КР

Сегодня гражданская авиация Кыргызстана проходит через масштабную реформу — от выхода из черного списка Евросоюза до внедрения правил для дронов и развития инфраструктуры в стране. О ключевых дедлайнах, требованиях ЕС и необходимости регулирования беспилотников мы поговорили с директором Государственного агентства гражданской авиации Данияром Бостоновым.
— Евросоюз сообщил о значительном прогрессе КР. На какой конкретный дедлайн вы ориентируетесь для снятия ограничений и какие требования европейской стороны остаются критическими на сегодня?
— Мы ориентируемся на завершение ключевых процедур до февраля 2026 года. Это связано с тем, что до 13 февраля в республике должен завершиться основной этап ресертификации авиакомпаний и сформироваться полный пакет подтверждающих материалов для европейской стороны.
Сегодня критическими для Европейского союза остаются три направления:
-
Завершение ресертификации авиакомпаний с подтверждением фактического соответствия требованиям безопасности полетов, включая демонстрационные и актуализацию эксплуатационной документации.
-
Эффективный и устойчивый государственный надзор, подтвержденный документально и на практике (аудиты, инспекции, контроль исполнения предписаний).
-
Кадровая устойчивость и компетентность инспекторского состава, включая подготовку, сертификацию и участие в надзорных процедурах.
— Готовы ли мы представить все это до февраля 2026-го? Какие остаются риски?
— К марту следующего года в рамках возможной выездной миссии ЕС продемонстрируют практическую работу системы: инспекции, принятие надзорных решений, контроль устранения несоответствий и работа инспекторского состава.
В целом мы готовы. Основные риски связаны с необходимостью своевременного устранения точечных замечаний у отдельных эксплуатантов и качественным оформлением доказательной базы.Данияр Бостонов
— Сколько авиакомпаний в Кыргызстане? Какие в 2025 году прошли ресертификацию/аудит, получили предписания или ограничения?
— В республике работают 15 авиакомпаний, в том числе пассажирских, грузовых и выполняющих авиационные работы.
В 2025 году по результатам плановых аудитов и инспекций:
- выдали 31 предписание об устранении нарушений;
- деятельность 11 авиакомпаний временно приостанавливали до устранения несоответствий;
- у четырех авиакомпаний временно отозвали специальные разрешения.
— Какие нарушения встречаются чаще всего и есть ли итоги проверок в открытом доступе?
— Нарушения носят различный характер и зависят от специфики деятельности конкретных авиакомпаний. Универсального перечня типовых нарушений нет.
Обобщенные и обезличенные итоги проверок ежегодно рассматривают на совещаниях по безопасности полетов с участием авиакомпаний. Публикаций чувствительной информации в открытом доступе нет.
— Агентство — бюджетная организация или находится на самофинансировании?
— Агентство гражданской авиации финансируют из государственного бюджета.
— Расскажите об истории формирования регулирования БПЛА в нашей стране.
— Работу по созданию нормативной базы в сфере беспилотной авиации начали в 2022 году. Проект авиационных правил вынесли на общественное обсуждение и дорабатывали с учетом предложений государственных органов, экспертов и пользователей БПЛА.
В 2025-м провели серию межведомственных и рабочих совещаний с участием пользователей дронов и недавно созданной ассоциации дронов.Данияр Бостонов
По их итогам учли предложения по регистрации, разрешительным процедурам, обучению операторов и цифровизации процессов.
Кыргызская Республика является членом JARUS (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems) — Международной ассоциации авиационных администраций по разработке правил для беспилотных систем. Это позволяет гармонизировать национальные требования с международной практикой.
— Когда авиационные правила для дронов вступят в силу и что будет дальше?
— После завершения всех процедур принятия и официального опубликования АПКР-6 (Авиационные правила Кыргызской Республики — 6) вступят в силу в установленном законом порядке. После этого ГАГА приступит к практическому регулированию полетов БПЛА: регистрации, выдаче разрешений на использование воздушного пространства и сертификации операторов.
— Сколько сейчас дронов в Кыргызстане?
— В государственном реестре ГАГА официально зарегистрировано 42 беспилотных летательных аппарата. При этом их фактическое количество значительно больше, поскольку многие из них вне официального учета.
— Какие классы БПЛА предусмотрены и кто должен регистрироваться? Можно ли летать «у себя во дворе» или в горах?
— Проект правил предусматривает классификацию БПЛА по массе и уровню риска (категории C0-C4).
Регистрации подлежат беспилотники, подпадающие под установленные критерии по массе и назначению. Для этого планируем внедрить онлайн-систему регистрации и разрешений.
Правила различаются для:
-
частных пользователей;
-
коммерческих операторов;
-
государственных операторов.
Полеты вне населенных пунктов, вдали от людей и инфраструктуры, в так называемых зеленых зонах, допускаются в упрощенном порядке. В населенных пунктах и вблизи инфраструктуры действуют дополнительные требования и ограничения.
— Расскажите о процессе обучения и сертификации операторов БПЛА.
— Проект правил предусматривает обязательную подготовку операторов БПЛА. Обучение включает теоретическую и практическую части.
Сертификат оператора выдают на установленный срок, его периодически надо подтверждать. В целях доступности обучения, в том числе в регионах, предусмотрено развитие онлайн-форматов.Данияр Бостонов
— Какие зоны для дронов будут запрещенными или ограниченными?
— Ограничения предусмотрены для территорий:
-
вблизи аэропортов и аэродромов;
-
над жилыми районами;
-
над объектами критической инфраструктуры;
-
в приграничных и военных зонах.
Контроль за соблюдением правил осуществляется ГАГА совместно с уполномоченными государственными органами.
— Какая ответственность предусмотрена за нарушения?
— За нарушения правил эксплуатации БПЛА предусмотрены административные меры, включая отказ или отзыв разрешений на использование воздушного пространства. Ответственность за нарушение законодательства о безопасности, государственной тайне и неприкосновенности частной жизни наступает согласно действующему законодательству.
— Журналистам, управляющим БПЛА, также необходимо пройти обучение. Расскажите о сроках разрешений.
— Дроны в населенных пунктах и в экстренных ситуациях используют в координации с уполномоченными государственными органами. Работаем над упрощением и цифровизацией процедур, чтобы сократить сроки получения разрешений.
На данный момент обучение проводят на базе Кыргызского авиационного института имени Ишембая Абдраимова. Стоимость услуг за теорию и практику составляет 12 тысяч 300 сомов.Данияр Бостонов
— В чем была необходимость регулирования дронов?
— Беспилотные летательные аппараты представляют потенциальную угрозу авиационной безопасности и частной жизни граждан. Даже единичный инцидент с дроном может привести к серьезным последствиям для гражданской авиации.
Простой пример из области дорожного движения. Каждый водитель, даже если ездил с отцом вокруг дома на автомобиле, обязан выучить теорию и сдать экзамены, в том числе по вождению.
Регулирование в этой сфере необходимо. Начать важно с базовых правил, а затем поэтапно совершенствовать их на основе накопленного опыта и международной практики. С подобными вызовами сегодня сталкиваются все страны мира.