КР вышла на завершающий этап выхода из черного списка Европейского союза

«Кыргызстан делает уверенные шаги и на международном уровне в области авиации. Мы вышли на завершающий этап по выходу из черного списка Европейского союза», — заявил на церемонии открытия аэропортов «Нарын» и «Казарман» в рамках своей рабочей поездки в Нарынскую область президент Садыр Жапаров.

По его словам, 7 октября делегация Агентства гражданской авиации проведет важную встречу с Еврокомиссией в Брюсселе.

«Затем окончательный аудит состоится в декабре 2025 года. Таким образом, мы твердо верим, что европейское небо, закрытое для КР с 2006-го, вновь откроется. Наши аэропорты были закрыты для европейских стран на 20 лет, и теперь, даст бог, они вновь откроются. Это означает, что наша республика станет доступной для миллионов туристов из европейских государств. Кыргызстан выйдет на большой рынок, который высоко ценит чистую природу, древнюю культуру и новые направления», — сказал глава государства.

Он добавил, что 20 августа подписано соглашение с Китайской Народной Республикой по новому воздушному маршруту, который пройдет через Нарынскую область.

«30 октября эта воздушная трасса начнет функционировать. В результате расстояние от Кашгара до всех аэропортов Центральной Азии сократится вдвое. Транзитный потенциал КР расширится, и страна превратится в стратегический мост. Сегодня, с началом строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, значение этого коридора возрастет еще больше», — заметил Садыр Жапаров.