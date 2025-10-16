11:37
Власть

В черный список Минстроя Кыргызстана внесены 44 строительные компании

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства опубликовало обновленный перечень недобросовестных застройщиков. В черный список ведомства внесены 44 строительные компании, нарушившие лицензионные требования и строительные нормы.

Как сообщили в управлении лицензирования и сертификации Минстроя, большинство фирм попали в список за грубые нарушения при выполнении строительно-монтажных работ, невыполнение условий лицензий и игнорирование предписаний государственных органов. В ряде случаев зафиксированы повторные нарушения законодательства.

После включения в черный список компаниям предоставляется 90 дней для устранения выявленных нарушений. Если требования не будут выполнены, министерство инициирует процедуру аннулирования лицензии в судебном порядке.

Черный список строительных компаний Минстроя КР

Перечень компаний, в отношении которых Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР приостановлено или аннулировано действие лицензий на осуществление строительной деятельности:

  1. ТОО «ИВЕН KZ» — приостановлено (дата выдачи: 10.09.2025)
  2. ОсОО «Сарай курулуш» — приостановлено (дата выдачи: 25.04.2025)
  3. ОсОО «МК-Проект» — приостановлено (дата выдачи: 19.02.2009)
  4. ОсОО «Азия Трейд Компани» — приостановлено (дата выдачи: 18.02.2008)
  5. ОсОО «Евразия Строй» — приостановлено (дата выдачи: 15.04.2008)
  6. ИП «Салыбаев А.Дж.» — приостановлено (дата выдачи: 03.06.2024)
  7. ОсОО «АЮ Курулуш» — приостановлено (дата выдачи: 15.03.2024)
  8. ОсОО «Строительная компания Бизнес Хаус» — приостановлено (дата выдачи: 09.02.2024)
  9. ОсОО «АДС Строй» — приостановлено (дата выдачи: 09.01.2024 и 09.09.2023)
  10. ОсОО «Масафи-Строй Групп» — аннулировано (дата выдачи: 09.08.2023)
  11. ОсОО «Голд Констракшн» — приостановлено (дата выдачи: 20.06.2023)
  12. ОсОО «Техник Трейд» — приостановлено (дата выдачи: 30.12.1899)
  13. ОсОО «ГидроТехСтрой» — приостановлено (дата выдачи: 09.09.2021)
  14. ОсОО «АскАрт групп» — приостановлено (дата выдачи: 27.07.2021)
  15. ОсОО «Стандарт Профи Групп» — приостановлено (дата выдачи: 30.12.1899)
  16. ОсОО «Град Проект» — приостановлено (дата выдачи: 11.01.2021)
  17. ОсОО «Четверка» — приостановлено (дата выдачи: 22.09.2020)
  18. ОсОО «Комфорт Плюс К» — приостановлено (дата выдачи: 20.08.2020)
  19. ОсОО «Элмир Гарант Строй» — приостановлено (дата выдачи: 30.12.1899)
  20. ОсОО «Бета Групп» — приостановлено (дата выдачи: 20.10.2019)
  21. ОсОО «БАТ» — приостановлено (дата выдачи: 16.05.2019)
  22. ОсОО «Кыргыз Интер Строй» — приостановлено (дата выдачи: 05.04.2019)
  23. ОсОО «Компания Комфорт строй» — приостановлено (дата выдачи: 30.12.1899)
  24. ОсОО «Темир-Курулуш» — приостановлено (дата выдачи: 30.12.1899)
  25. ОсОО «Бем-Ас» — приостановлено (дата выдачи: 30.12.1899)
  26. ОсОО «Грузотрейд» — приостановлено (дата выдачи: 13.04.2015)
  27. ОсОО «Имарат АКДБ» — приостановлено (дата выдачи: 30.12.1899)
  28. ОсОО «Элнур-Ата» — приостановлено (дата выдачи: 21.07.2014)
  29. ОсОО «Энтерстрой» — приостановлено (дата выдачи: 12.03.2013)
  30. ОсОО «ХАН СТРОЙ» — приостановлено (дата выдачи: 05.09.2012)
  31. ОсОО «Falcon Development Group of Central Asia» — приостановлено (дата выдачи: 22.12.2011)
  32. ОсОО «Минозон» — приостановлено (дата выдачи: 30.12.1899)
  33. ОсОО «Дорожник-Т.А.Ф.» — приостановлено (дата выдачи: 30.12.1899)
  34. ОсОО «Лимит» — приостановлено (дата выдачи: 16.11.2022)
  35. ОсОО «Task Force Innovations» — приостановлено (дата выдачи: 30.12.1899)
  36. ОсОО «СтройСофт» — приостановлено (дата выдачи: 31.03.2016)
  37. ОАО «Кантская ПМК» — приостановлено (дата выдачи: 30.12.1899)
  38. ОсОО «БиБилд» — приостановлено (дата выдачи: 30.12.1899)
  39. ОсОО «Дельта-Лот» — приостановлено (дата выдачи: 30.04.2024)
  40. ОсОО «Архстройгрупп» — приостановлено (дата выдачи: 19.05.2014)
  41. ОсОО «Башат» — приостановлено (дата выдачи: 09.09.2022)
  42. ОсОО «Империал Строй» — приостановлено (дата выдачи: 01.04.2022)
  43. ОсОО «БилдФорм» — приостановлено (дата выдачи: 21.01.2020)
  44. ОАО «Оргтехстрой» — приостановлено (дата выдачи: 18.06.2012)

В Минстрое отметили, что обновленная информация о всех фирмах, включенных в перечень, размещена в открытом доступе на официальном сайте ведомства.
