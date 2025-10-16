В черный список Минстроя Кыргызстана внесены 44 строительные компании

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства опубликовало обновленный перечень недобросовестных застройщиков. В черный список ведомства внесены 44 строительные компании, нарушившие лицензионные требования и строительные нормы.
Как сообщили в управлении лицензирования и сертификации Минстроя, большинство фирм попали в список за грубые нарушения при выполнении строительно-монтажных работ, невыполнение условий лицензий и игнорирование предписаний государственных органов. В ряде случаев зафиксированы повторные нарушения законодательства.
После включения в черный список компаниям предоставляется 90 дней для устранения выявленных нарушений. Если требования не будут выполнены, министерство инициирует процедуру аннулирования лицензии в судебном порядке.
Черный список строительных компаний Минстроя КР
Перечень компаний, в отношении которых Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР приостановлено или аннулировано действие лицензий на осуществление строительной деятельности:
- ТОО «ИВЕН KZ» — приостановлено (дата выдачи: 10.09.2025)
- ОсОО «Сарай курулуш» — приостановлено (дата выдачи: 25.04.2025)
- ОсОО «МК-Проект» — приостановлено (дата выдачи: 19.02.2009)
- ОсОО «Азия Трейд Компани» — приостановлено (дата выдачи: 18.02.2008)
- ОсОО «Евразия Строй» — приостановлено (дата выдачи: 15.04.2008)
- ИП «Салыбаев А.Дж.» — приостановлено (дата выдачи: 03.06.2024)
- ОсОО «АЮ Курулуш» — приостановлено (дата выдачи: 15.03.2024)
- ОсОО «Строительная компания Бизнес Хаус» — приостановлено (дата выдачи: 09.02.2024)
- ОсОО «АДС Строй» — приостановлено (дата выдачи: 09.01.2024 и 09.09.2023)
- ОсОО «Масафи-Строй Групп» — аннулировано (дата выдачи: 09.08.2023)
- ОсОО «Голд Констракшн» — приостановлено (дата выдачи: 20.06.2023)
- ОсОО «Техник Трейд» — приостановлено (дата выдачи: 30.12.1899)
- ОсОО «ГидроТехСтрой» — приостановлено (дата выдачи: 09.09.2021)
- ОсОО «АскАрт групп» — приостановлено (дата выдачи: 27.07.2021)
- ОсОО «Стандарт Профи Групп» — приостановлено (дата выдачи: 30.12.1899)
- ОсОО «Град Проект» — приостановлено (дата выдачи: 11.01.2021)
- ОсОО «Четверка» — приостановлено (дата выдачи: 22.09.2020)
- ОсОО «Комфорт Плюс К» — приостановлено (дата выдачи: 20.08.2020)
- ОсОО «Элмир Гарант Строй» — приостановлено (дата выдачи: 30.12.1899)
- ОсОО «Бета Групп» — приостановлено (дата выдачи: 20.10.2019)
- ОсОО «БАТ» — приостановлено (дата выдачи: 16.05.2019)
- ОсОО «Кыргыз Интер Строй» — приостановлено (дата выдачи: 05.04.2019)
- ОсОО «Компания Комфорт строй» — приостановлено (дата выдачи: 30.12.1899)
- ОсОО «Темир-Курулуш» — приостановлено (дата выдачи: 30.12.1899)
- ОсОО «Бем-Ас» — приостановлено (дата выдачи: 30.12.1899)
- ОсОО «Грузотрейд» — приостановлено (дата выдачи: 13.04.2015)
- ОсОО «Имарат АКДБ» — приостановлено (дата выдачи: 30.12.1899)
- ОсОО «Элнур-Ата» — приостановлено (дата выдачи: 21.07.2014)
- ОсОО «Энтерстрой» — приостановлено (дата выдачи: 12.03.2013)
- ОсОО «ХАН СТРОЙ» — приостановлено (дата выдачи: 05.09.2012)
- ОсОО «Falcon Development Group of Central Asia» — приостановлено (дата выдачи: 22.12.2011)
- ОсОО «Минозон» — приостановлено (дата выдачи: 30.12.1899)
- ОсОО «Дорожник-Т.А.Ф.» — приостановлено (дата выдачи: 30.12.1899)
- ОсОО «Лимит» — приостановлено (дата выдачи: 16.11.2022)
- ОсОО «Task Force Innovations» — приостановлено (дата выдачи: 30.12.1899)
- ОсОО «СтройСофт» — приостановлено (дата выдачи: 31.03.2016)
- ОАО «Кантская ПМК» — приостановлено (дата выдачи: 30.12.1899)
- ОсОО «БиБилд» — приостановлено (дата выдачи: 30.12.1899)
- ОсОО «Дельта-Лот» — приостановлено (дата выдачи: 30.04.2024)
- ОсОО «Архстройгрупп» — приостановлено (дата выдачи: 19.05.2014)
- ОсОО «Башат» — приостановлено (дата выдачи: 09.09.2022)
- ОсОО «Империал Строй» — приостановлено (дата выдачи: 01.04.2022)
- ОсОО «БилдФорм» — приостановлено (дата выдачи: 21.01.2020)
- ОАО «Оргтехстрой» — приостановлено (дата выдачи: 18.06.2012)
В Минстрое отметили, что обновленная информация о всех фирмах, включенных в перечень, размещена в открытом доступе на официальном сайте ведомства.