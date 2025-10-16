В черный список Минстроя Кыргызстана внесены 44 строительные компании

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства опубликовало обновленный перечень недобросовестных застройщиков. В черный список ведомства внесены 44 строительные компании, нарушившие лицензионные требования и строительные нормы.

Как сообщили в управлении лицензирования и сертификации Минстроя, большинство фирм попали в список за грубые нарушения при выполнении строительно-монтажных работ, невыполнение условий лицензий и игнорирование предписаний государственных органов. В ряде случаев зафиксированы повторные нарушения законодательства.

После включения в черный список компаниям предоставляется 90 дней для устранения выявленных нарушений. Если требования не будут выполнены, министерство инициирует процедуру аннулирования лицензии в судебном порядке.

Черный список строительных компаний Минстроя КР

Перечень компаний, в отношении которых Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР приостановлено или аннулировано действие лицензий на осуществление строительной деятельности:

ТОО «ИВЕН KZ» — приостановлено (дата выдачи: 10.09.2025) ОсОО «Сарай курулуш» — приостановлено (дата выдачи: 25.04.2025) ОсОО «МК-Проект» — приостановлено (дата выдачи: 19.02.2009) ОсОО «Азия Трейд Компани» — приостановлено (дата выдачи: 18.02.2008) ОсОО «Евразия Строй» — приостановлено (дата выдачи: 15.04.2008) ИП «Салыбаев А.Дж.» — приостановлено (дата выдачи: 03.06.2024) ОсОО «АЮ Курулуш» — приостановлено (дата выдачи: 15.03.2024) ОсОО «Строительная компания Бизнес Хаус» — приостановлено (дата выдачи: 09.02.2024) ОсОО «АДС Строй» — приостановлено (дата выдачи: 09.01.2024 и 09.09.2023) ОсОО «Масафи-Строй Групп» — аннулировано (дата выдачи: 09.08.2023) ОсОО «Голд Констракшн» — приостановлено (дата выдачи: 20.06.2023) ОсОО «Техник Трейд» — приостановлено (дата выдачи: 30.12.1899) ОсОО «ГидроТехСтрой» — приостановлено (дата выдачи: 09.09.2021) ОсОО «АскАрт групп» — приостановлено (дата выдачи: 27.07.2021) ОсОО «Стандарт Профи Групп» — приостановлено (дата выдачи: 30.12.1899) ОсОО «Град Проект» — приостановлено (дата выдачи: 11.01.2021) ОсОО «Четверка» — приостановлено (дата выдачи: 22.09.2020) ОсОО «Комфорт Плюс К» — приостановлено (дата выдачи: 20.08.2020) ОсОО «Элмир Гарант Строй» — приостановлено (дата выдачи: 30.12.1899) ОсОО «Бета Групп» — приостановлено (дата выдачи: 20.10.2019) ОсОО «БАТ» — приостановлено (дата выдачи: 16.05.2019) ОсОО «Кыргыз Интер Строй» — приостановлено (дата выдачи: 05.04.2019) ОсОО «Компания Комфорт строй» — приостановлено (дата выдачи: 30.12.1899) ОсОО «Темир-Курулуш» — приостановлено (дата выдачи: 30.12.1899) ОсОО «Бем-Ас» — приостановлено (дата выдачи: 30.12.1899) ОсОО «Грузотрейд» — приостановлено (дата выдачи: 13.04.2015) ОсОО «Имарат АКДБ» — приостановлено (дата выдачи: 30.12.1899) ОсОО «Элнур-Ата» — приостановлено (дата выдачи: 21.07.2014) ОсОО «Энтерстрой» — приостановлено (дата выдачи: 12.03.2013) ОсОО «ХАН СТРОЙ» — приостановлено (дата выдачи: 05.09.2012) ОсОО «Falcon Development Group of Central Asia» — приостановлено (дата выдачи: 22.12.2011) ОсОО «Минозон» — приостановлено (дата выдачи: 30.12.1899) ОсОО «Дорожник-Т.А.Ф.» — приостановлено (дата выдачи: 30.12.1899) ОсОО «Лимит» — приостановлено (дата выдачи: 16.11.2022) ОсОО «Task Force Innovations» — приостановлено (дата выдачи: 30.12.1899) ОсОО «СтройСофт» — приостановлено (дата выдачи: 31.03.2016) ОАО «Кантская ПМК» — приостановлено (дата выдачи: 30.12.1899) ОсОО «БиБилд» — приостановлено (дата выдачи: 30.12.1899) ОсОО «Дельта-Лот» — приостановлено (дата выдачи: 30.04.2024) ОсОО «Архстройгрупп» — приостановлено (дата выдачи: 19.05.2014) ОсОО «Башат» — приостановлено (дата выдачи: 09.09.2022) ОсОО «Империал Строй» — приостановлено (дата выдачи: 01.04.2022) ОсОО «БилдФорм» — приостановлено (дата выдачи: 21.01.2020) ОАО «Оргтехстрой» — приостановлено (дата выдачи: 18.06.2012)

В Минстрое отметили, что обновленная информация о всех фирмах, включенных в перечень, размещена в открытом доступе на официальном сайте ведомства.